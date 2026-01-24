Rusya, Ukrayna'nın saldırılarını "terör eylemleri" olarak niteledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Abu Dabi'de ABD heyetinin de katıldığı müzakereler yürütülürken Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş tüm yoğunluğuyla devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

"TERÖR EYLEMLERİNE KARŞILIK SALDIRI DÜZENLENDİ"

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, "Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, gece İHA üretim fabrikasına ve Ukrayna’nın askeri sanayisi için kullanılan enerji tesislerine yönelik yoğun saldırı düzenledi." ifadesine yer verildi.

UZUN MENZİLLİ SİLAH VE İHALAR KULLANILDI

Saldırının karadan ve havadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'larla gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu aktarıldı.