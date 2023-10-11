Gazze'de insani kriz büyüyor: Elektrik ve gıda sıkıntısı ortaya çıktı Elektrik sorunuyla karşı karşıya kalan Gazzeli sakinler, yiyecek ve su temininde de güçlükler yaşıyor. Filistin Başbakanı Iştiyye, 'insani felaket' uyarısında bulundu.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun hava saldırılarına uğrayan Gazze Şeridi'nden enkaz görüntüleri geliyor.

Abluka altındaki Gazze'de sivil yerleşim yerleri hedef alınırken can kayıpları her geçen gün artıyor.

Elektrik yakıtı 10-12 saat içinde tükenecek

Filistin Enerji Kurumu, Gazze Şeridi'nin tek elektrik santrali ve mevcut tek elektrik sağlayıcısının yakıtının 10 ila 12 saat içinde tükeneceğini açıkladı.

İsrail, Hamas'ın saldırılarına yanıt olarak "tam kuşatma" olarak adlandırdığı eylem kapsamında pazartesi günü Gazze'ye elektrik tedarikini kesmişti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Ajansı, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Gazze'deki okullarına sığınan 180 binden fazla kişiye yardım etmek için iki haftadan az yiyecek ve su tedarikinin bulunduğunu söyledi.

12 günlük tedarik kaldı

BM'nin Gazze'deki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Direktör Yardımcısı Jennifer Austin, şunları dile getirdi:

12 günlük yiyecek ve su tedarikimiz var. Yollar kapalı. Telefon hattımız yok, hava saldırılarıyla ağlarımız vuruldu. Ne olduğunu bilmek bizim için gerçekten zor.

Filistin'in güvenli koridor talebi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bölgeye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılmasını istemişti.

"Gıda ve tıbbi yardımların ulaşımı için güvenli koridorların açılmasını talep ediyoruz." diyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşımı ve yaralıların Mısır'a sevki için uluslararası yetkililerle iletişimini sürdürdüğünü aktarmıştı.

Dost ve kardeş ülkelere Gazze'ye yapılan saldırıların durdurulması yönündeki çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunan Iştiyye, yoğun saldırılara maruz kalan Gazze'de bazı ailelerin tümüyle katledildiğini vurgulamıştı.

'İnsani felaket' uyarısı

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin sağlık malzemeleri ve personeli konusunda ciddi sıkıntılar çektiği, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce yaralının kurtarılması için harekete geçilmesi gerektiği kaydedilmişti.

Gazze'deki elektrik ve su kesintisinin, insani bir felakete yol açabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.