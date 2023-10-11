İsrail: Gazze'ye kara saldırısı düzenleyeceğiz Savunma Bakanı Gallant, "Saldırıyı havadan başlattık, daha sonra karadan da geleceğiz" dedi.

ensonhaber.com

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'ne kara saldırısı düzenleyeceklerini söyledi.

Gazze sınırı yakınında İsrail birliklerine hitap eden Gallant, şunları kaydetti:

"Havadan saldırıyoruz, karadan da geleceğiz"

Saldırıyı havadan başlattık, daha sonra karadan da geleceğiz. İkinci günden beri bölgeyi kontrol ediyoruz ve saldıran taraf biziz. Yoğunlaşacak.

Gallant, "Hamas bir değişiklik istedi ve bu olacak. Gazze'de olanlar artık olmayacak." dedi.

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