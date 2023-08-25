ABD'li Senatör Menendez'den Rum kesimine Pile desteği: Türkiye'ye karşı harekete geçin GKRY'yi ziyaret eden Menendez, Rumların mücadelelerine katkılarından dolayı madalya aldı. Amerikalı yetkili Pile-Yiğitler Yolu'na ilişkin konuşurken, "Türkiye'ye karşı kınamadan eyleme geçin" mesajı verdi.

AA & Ensonhaber

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez, temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gitti.

Aynı zamanda New Jersey Senatörü de olan Menendez'e, ziyareti sırasında verilen ödül göze çarptı.

Rumların mücadelelerine katkıları için madalya verildi

Türkiye karşıtlığıyla bilinen Menendez, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'den Rumların mücadelelerine katkı ve 'Helenizm'e hizmetlerinden dolayı Havari Barnabas Altın Madalyası aldı.

Pile konusunda Türkiye karşıtı mesajlar veren Menendez, Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu ile bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından Başpiskoposluk Sarayı'na geçen Menendez'e burada söz konusu madalya verildi.

"Kayınvalidem Lefkoşa'da doğdu"

Senatör Menendez, daha sonra Dünya Kıbrıslılar Diaspora Konferansı'na katıldı. Burada konuşma yapan Menendez, kayınvalidesinin Lefkoşa'da doğduğunu, eşiyle yeniden Güney Kıbrıs’ta bulunmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

ABD'li yetkilinin GKRY ziyaretinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) insani projesi olan Pile-Yiğitler Yolu'nu hayata geçirmeye çalıştığı ancak Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün engellemeleriyle karşılaştığı bir dönemde yapılması dikkati çekti.

Pile yolu rahatsızlığı: Türkiye karşı harekete geçin

Türkiye, ilk andan itibaren yaptığı açıklamayla KKTC'nin sonuna kadar yanında olduğunu vurguladı.

Rum kesiminde konuşan Bob Menendez, BM Güvenlik Konseyi'ne Türkiye'nin Pile'deki "son eylemlerini kınayan bir kararı derhal geçirmesi" çağrısında bulundu.

Aynı zamanda ABD'nin Kıbrıs sorununa genel yaklaşımında "kınamadan eyleme" geçmesi gerektiğini savundu.

KKTC'deki Türk askeri varlığını sorguladı

BM Barış Gücü'nün yol açtığı Pile yolu projesindeki gerilimin "güç gaspı" olduğunu iddia eden Menendez, Ankara'nın Ada'ya yönelik tutumundan da rahatsız olduğunu söyledi.

Öte yandan Menendez, KKTC'deki 40 bin Türk askerinin varlığını sorgulayıcı ifadelere imza attı.

Bu durumun "Kıbrıs'ı dünyadaki en ağır askerileştirilmiş yerlerden biri" haline getirdiği görüşünü paylaşırken, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı uyanık olmalıyız. Çünkü Kıbrıs'a yönelik fikrini her an değiştirebilir." dedi.