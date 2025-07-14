ABD'li Senatör Risch: Türkiye'ye F-35 verilmesine engel oldum

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch, Türkiye’nin satın aldığı 6 F-35 savaş uçağının teslimatını süresiz olarak engellemeye devam edeceğini söyledi.

"BU BLOKAJI SÜRDÜRECEĞİM"

Risch, 9 Temmuz’daki oturumda yaptığı açıklamada, “Bu konuda bloke koyan kişi benim ve bu blokajı pek çok nedenden ötürü sürdüreceğim” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın F-35 ambargosunun kaldırılabileceği yönündeki mesajının ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşme sonrası, “F-35'le ilgili teknik düzeyde görüşmeler başladı, inşallah ilerleme sağlayacağız” demişti.

TÜRKİYE F-35 PROGRAMININ EN BÜYÜK ORTAKLARINDANDI

Türkiye, 2020’de Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılmıştı. Bu karar, CAATSA yaptırımlarını ve 2020 savunma bütçesindeki 1245. maddeyi ihlal etmişti. Aviation Week’in haberine göre, Türkiye için üretilen 6 F-35A hâlâ ABD’de tutuluyor.

Ambargo öncesinde Türkiye, F-35 projesinin en büyük ortaklarından biriydi ve Türk firmaları üretim zincirinde kritik bir rol oynuyordu. Ancak S-400 krizi, bu iş birliğini sonlandırdı.

"TÜRKİYE RUSLARLA ÇALIŞMAYI SEÇTİ"

ABD'nin Atina Büyükelçisi adayı Kimberly Guilfoyle, F-35 yasağını desteklediğini belirterek, “Ülkeler seçim yapar, Türkiye de Ruslarla çalışmayı seçti” dedi.

Guilfoyle, Trump yönetiminin politikalarını izleyeceğini vurguladı. Bu açıklamalar, Beyaz Saray ile Ankara arasında yumuşama sinyallerine rağmen Kongre’nin sert tutumunu gözler önüne serdi.