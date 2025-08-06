ABD'li temsilciden "Suriye'nin geleceği" değerlendirmesi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Şam'daki imza törenine katıldı.

Barrack, törenin ardından X sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Suriye'ye ilişkin değerlendirmeler yaptı.

ABD'NİN SURİYE'YE YAPTIRIMLARININ KALDIRMASINA DEĞİNDİ

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack, "Müreffeh ve barışçıl bir Suriye'nin geleceği, Suriye ve yeni Şam Uluslararası Havalimanı için yap-işlet-devret projesini kazanan Katar'ın UCC'si ile Türkiye'nin Cengiz ve Kalyon grupları gibi bölgesel ortaklarının elinde." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılmasıyla bugün Şam'daki imza törenine katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Barrack, "Toparlanmaya giden yol, güvenlik ve istikrar temelinin oluşturulmasıyla başlamalı, ardından hükümet sistemleri ve en sonunda da girişim ve refah gelmelidir." ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın katılımıyla, Suriye Sivil Havacılık Otoritesi ile Türkiye'den Kalyon İnşaat, Cengiz İnşaat, TAV İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments şirketleri arasında 4 milyar dolar tutarında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat'ın aralarında bulunduğu konsorsiyum tarafından Şam Uluslararası Havalimanı tesislerinin rehabilitasyonu gerçekleştirilecek ve eş zamanlı olarak yeni tesisler inşa edilecek. Toplam 4 fazda gerçekleştirilecek kademeli kapasite artışıyla 8 yıl içinde havalimanının yıllık yolcu kapasitesi 31 milyona çıkarılacak.

Geçen mayıs ayında da Suriye Enerji Bakanlığı ile Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketleri arasında 7 milyar dolar tutarında stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı.