ABD'nin BM temsilcisi: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor

CBS News’te yayımlanan “Face the Nation” programında açıklamalarda bulunan ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması konusunda ABD’nin müttefikleriyle yürüttüğü diplomatik temaslara değindi.

Waltz, bazı ülkelerin başlangıçta temkinli davrandığını ancak son dönemde ABD’nin yaklaşımına daha fazla destek vermeye başladıklarını ifade ederek, “Müttefiklerimizin olması gerektiği gibi söylediğimize doğru geldiğini görüyoruz.” dedi.

JAPONYA'DAN DONANMA DESTEĞİ MESAJI

Waltz, özellikle Sanae Takaichi liderliğindeki Japonya hükümetinin Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin korunması için donanmasının bir bölümünü görevlendirmeye hazır olduğunu duyurduğunu hatırlattı.

ABD’li yetkili, bölgedeki enerji güvenliğinin sağlanmasının uluslararası toplum için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

AVRUPA ÜLKELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Öte yandan Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda ve Birleşik Krallık liderleri, 19 Mart’ta yaptıkları ortak açıklamada, İran’ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarını ve Hürmüz Boğazı’nı kapatmasını kınadı.

Açıklamada, Boğaz'dan güvenli geçişin sağlanması için gerekli girişimlere katkı sunmaya hazır olunduğu ifade edilirken, hazırlık yapan ülkelerin taahhütlerinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

TRUMP'TAN NATO'YA ELEŞTİRİ

ABD Başkanı Donald Trump ise NATO müttefiklerine yönelik eleştirilerini sürdürdü. Trump, 20 Mart’ta yaptığı bir paylaşımda, “ABD olmadan NATO kağıttan bir kaplandır” ifadelerini kullandı.

RUTTE: "ÇEKİNCELER ANLAŞILABİLİR"

Mark Rutte ise 22 Mart’ta yine “Face the Nation” programında yaptığı açıklamada, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için askeri destek verme konusunda bazı çekinceler yaşamasının anlaşılabilir olduğunu söyledi.

Rutte, buna rağmen müttefik ülkelerin zamanla ortak bir yaklaşım geliştirmeye başladığını ve Hürmüz Boğazı’nın güvenliği konusunda giderek daha fazla iş birliği sinyali verdiğini belirtti.