ABD, Çin'de bulunan hükümet personeli için ilişki yasağı kararı aldı

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Washington yönetiminin, Çin'de görev yapan ABD'li hükümet personeline, Çinlilerle herhangi bir 'romantik veya cinsel ilişki' yaşamalarına yasak getirdiği kaydedildi.

Bunun, ABD'nin eski Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns tarafından ocakta görevden ayrılmadan önce uygulamaya konulduğunu aktaran kaynaklar, bu politikanın, 2024'ün yaz döneminde bazı Kongre üyelerinin Büyükelçi ile temasa geçerek bu tür ilişkilere yönelik kısıtlamaların yeterince sıkı olmadığı yönündeki endişelerini dile getirmelerinin ardından ele alındığını ifade etti.

İLİŞKİLERİNİ SONLANDIRMAYANLAR GÖREVLERİNDEN AYRILACAKLAR

Kaynaklar, yeni politikanın, Çin anakarasındaki ABD misyonlarını kapsadığını, ülke dışında görev yapan ABD personeli için geçerli olmadığını söyledi.

Politikanın tek istisnasının, Çin vatandaşlarıyla daha önceden gönül ilişkileri olan ABD personelleri olduğunu belirten kaynaklar, bu kişilerin muafiyet için başvuru yapabileceğini, ancak başvurularının reddedilmesi durumunda ilişkilerini sonlandırmaları ya da görevlerinden ayrılmaları gerektiğini kaydetti.

PERSONELLERİN KİŞİSEL İLİŞKİLERİNE DAİR RAPORLAMA İSTENİYOR

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Çin'de ofisleri bulunan diğer kurumlar, Rusya ya da Küba gibi 'yüksek istihbarat tehdidi' olarak görülen rakiplerinin yanı sıra burada görev yapan ABD'li personellerin 'kişisel ilişkilerine' dair uzun zamandır sıkı raporlama istiyor.

YASAK GETİRİLMEMİŞTİ

Çin'deki ABD personelinin Çin vatandaşlarıyla herhangi bir 'yakın teması' amirlerine bildirmeleri gerekirken, 'romantik veya cinsel ilişki' konusuna açıkça bir yasak getirilmemişti.