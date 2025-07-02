ABD’nin dev uçak gemisi Arap Denizi'nde: İran'a çok yakın bir noktada görüntülendi

İran ile İsrail arasındaki 13 günlük savaş Orta Doğu'yu karıştırdı.
Taraflar arasında ateşkesin sağlandığı savaşa ABD de dahil olmuştu.
NÜKLEER TESİSLER HEDEF ALINDI
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait 3 nükleer tesisin bombardıman uçaklarıyla vurulduğunu açıklamıştı.
Normalleşme çalışmaları devam ederken dikkat çekici bir gelişme yaşandı.
ABD SAVAŞ GEMİSİ İRAN KIYILARINDA
Uydu görüntülerine yansıyan verilere göre, Amerikan donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisi, Arap Denizi’nde, İran kıyılarına yakın bir bölgede konuşlandı.
İran yakınlarındaki USS Carl Vinson'ı yakalayan uydu görüntüsü, istihbarat analisti MT Anderson tarafından tespit edildi.
Uçak gemisine iki Arleigh Burke sınıfı muhrip eşlik ediyordu.
ABD DENİZ KUVVETLERİ ENSTİTÜSİ'NDEN DOĞRULAMA
Konuşlanma, İsrail ile İran arasındaki gerilimli sürecin ardından bölgede tansiyonun yeniden yükselebileceği yorumlarına yol açtı.
ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü’nün yayımladığı filo ve deniz takip sistemi güncellemesine göre, USS Carl Vinson uçak gemisi, Hava Filosu 2 ile birlikte Arap Denizi'nde operasyonlar yürütüyor.