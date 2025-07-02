ABD’nin dev uçak gemisi Arap Denizi'nde: İran'a çok yakın bir noktada görüntülendi İsrail ile İran arasındaki savaş 13 günün ardından sona ererken önemli bir gelişme yaşandı. ABD’ye ait USS Carl Vinson uçak gemisinin, İran’a oldukça yakın bir noktada konuşlandığı görüldü.