Avustralya'da üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Avustralya'da bir kadının, gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre Avustralya'da yaşayan Rachel Bloor, gece uykusundan göğsünde bir ağırlıkla uyandı.

Köpeğinin üzerinde olduğunu sanan kadın, eşinin lambayı yakması üzerine gerçekle yüzleşti.

"ÜZERİMDE 2,5 METRELİK PİTON VARDI"

Bloor, BBC'ye verdiği röportajda, eşinin kendisine "Bebeğim, kımıldama üzerinde 2,5 metrelik piton var." dediğini aktardı.

Kadın, örtünün altında kayarak hayvandan kurtulduktan sonra elinde mamayla pitonu dışarı yönlendirdi.

"SİZ SAKİN OLURSANIZ, ONLAR DA SAKİN OLUR"

Kırsal bölgede büyüdüğünü ve yılanlara alışık olduğunu belirten Bloor, "Siz sakin olursanız, onlar da sakin oluyor." ifadesini kullandı.

Rachel Bloor; eşi, köpekleri ve kendisinin olayda herhangi bir yara almadığını belirtti.