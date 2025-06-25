ABD'nin doğusunda sıcak hava etkili oluyor

ABD'nin doğusunda sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), ABD'nin doğu bölgelerinin, kavurucu sıcakların etkisi altına girdiğini duyurdu.

SICAKLIKLAR 37,7 DERECEYE ULAŞTI

New York kentinde sıcaklıkların 37,7 dereceyi gördüğü bildirildi.

500 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

New York Belediye Başkanı Eric Adams, her yıl kavurucu sıcaklıkların kentte 500 kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirtti.

"ACIMASIZ VE TEHLİKELİ"

Adams, "Bu aşırı sıcaklık sadece New Yorklular için rahatsız edici ve baskıcı olmayacak. Eğer buna bizim istediğimiz anlayışla yaklaşmazsanız, bu acımasız ve tehlikeli olacak." dedi.