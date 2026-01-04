ABD'nin gizli timi: Delta Force nedir, nasıl çalışır? Delta Force kimleri yakaladı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin son çare birimi: Delta Force...

Şimdilerde, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun ülke dışına çıkarılması ile gündemde.

Operasyonu yürüten Delta Force ekipleri; terörle mücadele, rehine kurtarma ve yüksek değerli hedeflere yönelik operasyonlarda rol alıyor.

Bu birlik, resmi olarak 1st Special Forces Operational Detachment–Delta (1st SFOD-D) adıyla biliniyor.

19 Kasım 1977’de kurulan Delta Force, günümüzde de aktif olup, yürüttüğü görevlerin büyük bölümü devlet sırrı kapsamında tutuluyor.

İşte, Delta Force hakkında bilgiler ve merak edilenler...

DELTA FORCE NEDİR

ABD ordusuna bağlı en gizli ve seçkin özel birliklerden biri olan 1st Special Forces Operational Detachment-Delta (Delta Force), 1977 yılında terörle mücadele ve rehine kurtarma gibi yüksek riskli görevler için kuruldu.

Doğrudan Amerika Birleşik Devletleri Ordusu bünyesinde faaliyet gösteren birlik, yüksek değerli hedeflerin yakalanması, gizli askeri operasyonlar ve kritik güvenlik görevlerinde kullanılıyor.

Personel yapısı, operasyon sayısı ve görev detayları kamuoyuyla paylaşılmayan Delta Force’a yalnızca uzun askerî tecrübeye sahip seçilmiş personel kabul ediliyor.

Birim, küçük ama son derece esnek yapısı ve mutlak gizlilik esasına dayanan operasyonlarıyla biliniyor.

DELTA FORCE KİMLERİ YAKALADI

Delta Force, 2003 yılında Irak’ta düzenlenen Operation Red Dawn kapsamında Irak’ın devrik lideri Saddam Hussein’in yakalanmasında kilit rol oynadı. Bu operasyon, birliğin dünya çapında en çok bilinen görevlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Afganistan’da yürütülen terörle mücadele operasyonlarında Delta Force, El Kaide’nin üst düzey isimlerinin izlenmesi ve yakalanması süreçlerinde aktif görev aldı. Bu kapsamda, El Kaide lideri Usame bin Ladin’in yakalanmasına yönelik uzun süreli istihbarat ve saha çalışmalarında yer aldığı biliniyor

Ebu Bekir el-Bağdadi adlı DEAŞ liderinin etkisiz hale getirildiği operasyonun planlama ve icra aşamalarında rol oynadığı değerlendiriliyor.

Pablo Escobar için Kolombiya’daki operasyonlarda ABD istihbaratı ve özel birlik desteği kapsamında danışmanlık ve operasyonel katkı sağlandı.

El Chapo için Meksika’daki kartel operasyonlarında istihbarat paylaşımı ve özel görev desteği sunduğu iddia edildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun kısa sürede etkisiz hâle getirilip ülke dışına çıkarılması operasyonunda Delta Force rol aldı.