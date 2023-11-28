ABD'nin gündemi Kafkasya: Blinken, Aliyev ve Paşinyan'la görüştü ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la barış görüşmelerini ele aldı.

AA

Azerbaycan ile Ermenistan arasında, Karabağ savaşından sonra başlatılan barış müzakereleri devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile süreci ele aldı.

Blinken'ın görüştüğü diğer isim, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan oldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken, Aliyev ile telefonda görüştü.

Aliyev'in taahhüdünü memnuniyetle karşıladı

Aliyev'in "sürdürülebilir bir barış anlaşmasına" yönelik taahhüdünü memnuniyetle karşılayan Blinken, iki ülke arasındaki çatışmaların her iki tarafta da acılara sebep olduğunu kaydetti.

Blinken, iki ülke arasındaki barış müzakerelerinin nihayetlendirilmesinin önemine dikkati çekti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Paşinyan ile de telefon görüşmesi yaptı. Blinken bu görüşmede de barış müzakerelerinin önemini dile getirdi.

Barış müzakereleri

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 21 Kasım'da barış anlaşması müzakereleri için Ermenistan'a doğrudan ikili müzakerelere başlama çağrısında bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın barış anlaşması taslağına ilişkin önerilerine Ermenistan'ın yanıt vermesinin yaklaşık 2,5 ay sürmesinin, süreci ciddi anlamda geciktirdiği belirtilmişti.

Sınır belirlemeyi görüşecekler

Ermenistan ve Azerbaycan sınır belirleme komisyonları, 30 Kasım'da iki ülke arasındaki sınır bölgesinde bir araya gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)