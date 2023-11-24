İlham Aliyev: Ermenistan'ın kaderi dış sponsorların elinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, komşu ülke Ermenistan'a tepki gösterdi. Aliyev, "Bu gibi ülkelere de gerçek anlamda bağımsız ülke denilemez" dedi.

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AA

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, bazı ülkelerin devlet başkanlarını ağırladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Asya Ekonomileri Özel Programı (SPECA) kapsamında düzenlenen zirvede konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın durumuna değindi.

Ermenistan'a tepki

Aliyev, bazı ülkelerin uyguladığı siyasetin halklarının iradesine dayanmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Dünyada başarısız, aynı anda iki ya da daha fazla sandalyede oturmak, birkaç efendiye hizmet etmek isteyen, kendisini büyük devletlerin çatışma arenasına dönüştüren devletler de az değil.



Bunlardan biri Azerbaycan'ın komşusu Ermenistan'dır. Bu gibi ülkelere de gerçek anlamda bağımsız ülke denilemez.

"Kaderleri dış sponsorların elinde"

"Bu gibi ülkelerin siyaseti halklarının iradesine dayanmıyor." diyen Aliyev, şöyle devam etti:

Kaderleri dış sponsorların elindedir. SPECA üyesi ülkeler ise gerçek anlamda bağımsız ülkelerdir. Çünkü bağımsız dış ve iç politika yürütüyorlar.

"İstikrar olmazsa ekonomik gelişme söz konusu olamaz"

Öte yandan Aliyev, konuşmasında, SPECA kurulduğunda bağımsızlığın ilk adımlarını atan üye ülkelerin çok sayıda sorun ve zorluklarla karşılaştığını belirtti.

Geçen 25 yılda SPECA üyelerinin bağımsızlıklarını pekiştirdiğini ve ekonomik olarak hızla kalkındığını söyleyen Aliyev, şöyle dedi:

İstikrar olmazsa ekonomik gelişme söz konusu olamaz. Dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmalar genişliyor. Bizim ülkelerimizde ise barış ve istikrar hüküm sürüyor. Bu, devlet ve halklarımızın büyük başarısıdır.

"Azerbaycan ve Orta Asya coğrafi bütündür"

Azerbeycan'ın Orta Asya ülkeleriyle tarihi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayan Aliyev, "Azerbaycan ve Orta Asya, stratejik önemi giderek artan tarihi, kültürel ve jeopolitik coğrafi bütündür." diye konuştu.

Aliyev, Azerbaycan'ın güçlü ekonomisi sayesinde bağımsız politika yürüttüğünü belirterek, son 20 yıldaki ekonomik başarılara dikkati çekti.

"Azerbaycan, tüm topraklarında egemenliğini sağladı"

Azerbaycan'ın 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında kalan ve müzakerelerle ilerleme sağlanamayan topraklarını geri aldığı 2. Karabağ Savaşı ile elde edilen zaferi hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti:

Azerbaycan, tüm topraklarında egemenliğini sağladı ve saldırgan bölücülüğü sona erdirdi. Tarihi zaferimiz dolayısıyla Azerbaycan'ı kutlayan tüm ülkelere teşekkür ediyorum.

"Sıfırdan yeni şehirler ve köyler inşa ediyoruz"

Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde kapsamlı imar ve ihya çalışmaları yürüttüklerini bildirerek şu bilgiyi paylaştı:

Sıfırdan yeni şehirler ve köyler inşa ediyoruz. İlk aşamada 9 şehir ve 8 kasaba dahil 100 yerleşim biriminin yeniden inşası planlanıyor.



Göçmenler kendi ata yurtlarına dönüyor. 2026 sonuna kadar 140 bin insanın kendi evine dönmesi öngörülüyor.

1998 yılında BM tarafından kurulan SPECA, Orta Asya ülkelerinde ekonominin sürdürülebilirliği, kalkınma ve karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesini destekleyen, Azerbaycan, Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın üye olduğu ekonomik bir platform olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)