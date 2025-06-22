ABD'nin İran'a saldırısı sonrası BM Güvenlik Konseyi’nden acil toplantı kararı

İsrail ile İran arasındaki savaşın 10. gününde ABD'den sürpriz bir hamle geldi.

Ulusa seslenen ABD Başkanı Donald Trump, İran'a ait nükleer tesislerin hedef alındığını duyurdu.

ÜST ÜSTE AÇIKLAMALAR GELDİ

Birçok ülke saldırıdan endişe duyduğunu belirtirken taraflara müzakere çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’daki nükleer tesisleri hedef alan saldırılarını 'tehlikeli bir tırmanış' olarak nitelendirdi.

BM ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Bu açıklamadan saatler sonra BM Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ardından İran’ın talebi üzerine acil toplantı kararı aldı.

Toplantının TSİ 22.00 sıralarında başlaması bekleniyor.

İran, ABD’nin nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından, BM Güvenlik Konseyi’ne gönderdiği mektupla acil toplantı çağrısında bulunmuştu.