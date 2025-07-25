ABD'nin İsrail Büyükelçisi'nden Fransa'nın Filistin kararına ironik tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamasıyla dünya kamuoyunda geniş yer edindi..

Fransa’nın Filistin'i eylül ayında BM Genel Kurulu’nda yapacağı açıklamayla resmen tanıyacağını duyuran Macron'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

İsrail'e verdiği destekle öne çıkan ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki gösterdi.

MACRON'UN FİLİSTİN KARARINI TİYE ALDI

Filistin kararını duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef alan Huckabee, şu ifadeleri kullandı:

Macron'un tek taraflı 'Filistin devleti' ilanında bunun (Filistin devletinin) nerede olacağı belirtilmemişti. Şimdi, Fransa'nın (Filistin devleti için) Fransız Rivierası'nı sunacağını ve yeni ülkenin adının "Franc-en-Stine" olacağını açıklayabilirim.

"İNGİLTERE DE FRANSA'YI İNGİLİZ SÖMÜRGESİ İLAN EDEBİLİR"

Huckabee, bir başka paylaşımında ise, "Ne kadar akıllıca! Macron bir devletin varlığını 'ilan edebiliyorsa' belki de İngiltere de Fransa'yı İngiliz sömürgesi 'ilan edebilir'!" yorumuna yer verdi.

MACRON'DAN "FİLİSTİN DEVETİNİ TANIYACAĞIZ" AÇIKLAMASI

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze’deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.

Fransa ve Suudi Arabistan, 28-30 Temmuz'da Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.