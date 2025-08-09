ABD'nin Nagazaki'ye atom bombalı saldırısının 80. yıl dönümü

ABD’nin Japonya’ya yönelik ikinci atom bombası saldırısının 80. yıl dönümünde, Nagazaki Barış Parkı’nda anma töreni düzenlendi. Törene, saldırıdan kurtulan hibakusha’lar, yakınları, siyasetçiler ve 94 ülkeden yaklaşık 2 bin 600 kişi katıldı. “Fat Man” adlı atom bombasının Nagazaki’ye düştüğü saat 11.02’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu ve saldırıda yaşamını yitiren 201 bin 942 kişinin isminin yer aldığı liste Barış Anıtı’na bırakıldı. Bu yılki listede, geçen yıl vefat eden 3 bin 167 kişinin isimleri de yer aldı.

"BİRLİTKE HAREKET EDERSEK, BÜYÜK GÜÇ OLURUZ"

Nagazaki Belediye Başkanı Shiro Suzuki, törende okuduğu Barış Deklarasyonu’nda, 80 yıl önce yaşanan trajedinin tekrarını engellemenin önemine dikkat çekti. Dünyadaki artan çatışma ve bölünmelere vurgu yapan Suzuki, güçle güç arasında çözüm aranmaması gerektiğini söyledi. Hibakusha’ların nükleer silahları yasaklama çağrısını destekleyen Suzuki, “Tek bir kişinin gücü sınırlı olabilir ama birlikte hareket edersek büyük güç oluruz” dedi.

YAŞLARI 86'YI GEÇEN HİBAKUSHA'LAR

Suzuki, dünya liderlerine Birleşmiş Milletler’in 80. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, BM Şartı’nın temel değerlerine dönülmesi ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesi çağrısı yaptı. Gelecek yılki Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) konferansının kritik olduğunu belirten Suzuki, Japon hükümetine nükleer silahsızlanma ilkelerini savunma, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nı imzalama ve bölgesel nükleer silahsızlık girişimlerine liderlik etme çağrısı yaptı. Ortalama yaşı 86’yı aşan hibakusha’ların nükleer silahsız bir dünya hayalini gerçekleştirmek için artık fazla zamanı kalmadığını vurguladı.

BAŞBAKAN ISHIBA: "NÜKLEER SAVAŞSIZ VE SİLAHSIZ BİR DÜNYA"

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba ise, 80 yıl önce Nagazaki’nin atom bombasıyla yok olduğunu anımsatarak, bugün uluslararası arenada nükleer silahsızlanma konusunda artan bölünmeler ve zorlu güvenlik koşullarına dikkat çekti. Japonya’nın nükleer yıkımı deneyimlemiş tek ülke olarak “nükleer savaşsız ve silahsız bir dünya” için öncülük yapma görevini üstlendiğini söyledi. Ishiba, NPT’nin önemine vurgu yaparak, uluslararası işbirliği ve diyalogla anlamlı sonuçlar için çalışacaklarını belirtti.

GUTERRES'İN MESAJI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Silahsızlanma İşlerinden Sorumlu Temsilci tarafından iletilen mesajında Nagazaki’yi umut ışığı olarak tanımladı. BM’nin 80. yıldönümü ve nükleer silahsızlanmanın BM Genel Kurulu’nun ilk kararı olduğunu hatırlatan Guterres, bugün nükleer silahların yeniden tehdit oluşturduğunu söyledi. Artan askeri harcamalar ve azalan barış yatırımlarına işaret eden Guterres, Nobel Barış Ödülü alan Nihon Hidankyo’yu örnek gösterdi. Nükleer silahların yok edilmesi için diyalog, diplomasi ve şeffaflık gibi yöntemlerin önemine vurgu yaptı, ülkeleri NPT ve Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması (TPNW) çerçevesinde harekete geçmeye çağırdı.

ABD’nin 6 Ağustos 1945’te Hiroşima ve 9 Ağustos’ta Nagazaki’ye attığı atom bombaları sonucu 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti; uzun yıllar radyasyonun etkileriyle mücadele edildi. Tören, yaşanan trajedinin unutulmaması ve nükleer silahsız bir dünya arayışının sürdürülmesi mesajını güçlü biçimde iletti.