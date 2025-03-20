ABD'nin NATO'dan çekilmeyi düşündüğü öne sürüldü

AA & Ensonhaber

ABD, Savunma Bakanlığı'nı yeniden yapılandırıyor.

NBC News'in eski NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı James Stavridis ve eski ABD Avrupa Komutanı Ben Hodges'in açıklamalarına dayandırdığı haberine göre Pentagon'da yeni yapılandırma planları ele alındı.

Stavridis ve Hodges, Donald Trump yönetiminin Pentagon'un ordu komutanlıkları ve karargahlarını yeniden yapılandırma planları çerçevesinde 75 yıldır ABD'li generallerin başını çektiği NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı (SACEUR) rolünden çekilmeyi değerlendirdiğini öne sürdü.

2009 ila 2013 yıllarında SACEUR görevini üstlenen emekli amiral Stavridis, Trump yönetiminin böyle bir adım atmasının Avrupa'da ABD'nin İttifak'tan uzaklaştığına dair bir işaret olarak görüleceğini vurguladı.

"NATO İÇİNDE MUAZZAM BİR NÜFUZ KAYBEDERİZ"

Stavridis, SACEUR makamının terk edildiği takdirde Avrupa'daki müttefiklerin bu görevi tekrar ABD'ye vermeyeceğinin altını çizerek, "NATO içinde muazzam bir nüfuz kaybederiz. Bu da muhtemelen NATO'dan tamamen ayrılmanın ilk adımı olarak görülecektir" ifadesini kullandı.

Stavridis ve Hodges, ayrıca yeniden yapılandırma planları arasında ABD'nin 11 komutanlığından 5'inin birleştirilmesinin de değerlendirildiğini kaydetti.

Afrika Komutanlığı (AFRICOM) ve Avrupa Komutanlığı'nın (EUCOM) birleştirilebileceğini ifade eden eski komutanlar, tek bir komutanın böyle büyük bir alana bakmasının SACEUR makamını terk etmek için gerekçe olarak gösterileceğini söyledi.

Hodges, bu birleşme planlarının askeri bir stratejiden ziyade bütçe kesintisiyle ilişkili olduğunu aktardı.

ABD'nin bu hamleyle Avrupa'daki etkisinin azalabileceğini öngören Hodges, ülkesinin böylece İtalya, Almanya, Polonya ve İspanya'daki gibi önemli hava ve deniz üslerine erişimini bir miktar kaybedebileceğini belirtti.

Henüz Pentagon'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.