ABD'nin New York kentinde binler, Renee Good'un vurulmasını protesto etti

ABD'de kaçak göçmenlerle mücadele eden Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanlarının ABD vatandaşı bir kadını vurarak öldürmesi, ülke çapında halktan tepkilere neden oldu.

BİNLER MANHATTAN'DA TOPLANDI

The New York Times gazetesinin haberine göre, Renee Good'un öldürülmesini protesto eden binlerce kişi, New York'taki Central Park yakınlarında bir araya gelerek Manhattan bölgesinde yürüyüş düzenledi.

BAŞKAN TRUMP'IN POLİTİKALARI KINANDI

Trump Tower yakınlarında yolu kapatan göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi politikasını ve Venezuela'ya askeri müdahaleyi kınayan dövizler taşıdı.

"DONALD TRUMP'IN GİTMESİ GEREKİYOR"

Good'un ICE yetkilileri tarafından öldürülmesini savunan İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem hakkında "Kristi Noem'i cehenneme sınır dışı edin." yazılı döviz taşıyan göstericiler, "Donald Trump'ın gitmesi gerekiyor" sloganı attı.

TRUMP DESTEKÇİLERİ İLE KAVGA ÇIKTI

Göstericilerin büyük çoğunluğu bir süre sonra dağıldı.

Protestoya devam eden grubun Trump'ı destekleyen bir grupla karşılaşması sonucu çıkan olaylarda ise 1 kişi gözaltına alındı.

RENEE GOOD'UN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ülke vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bir kadının ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüş, "Bizim bir memurumuz, hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti." açıklamasını yapmıştı.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan çevredeki kişilerin çektiği, sosyal medyada paylaşılan videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından aracının kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye aracın önüne yaklaşan diğer ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş etmesi dikkati çekmişti.