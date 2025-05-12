ABD'nin popülerliği düşerken, Çin ve Putin öne çıkıyor

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Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in kurucusu olduğu Demokrasiler Birliği Vakfı (Alliance of Democracies Foundation), 2025 Demokrasi Algı Endeksi kapsamında 100 ülkeden 111 bini aşkın kişiyle görüşerek dikkat çekici bir çalışmaya imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ikinci dönemine başlamasından kısa süre sonra yayınlanan anket, Washington yönetiminin dünya çapındaki itibarının belirgin şekilde zayıfladığını ortaya koydu.

ABD'NİN POPÜLERLİĞİ AZALIYOR

Demokrasiler Birliği Vakfı'nın 2025 Demokrasi Algı Endeksi verilerine göre, 9-23 Nisan'da demokrasi, jeopolitik ve küresel güç algıları üzerine gerçekleştirilen ankette 100 ülkeden 111 bin 273 kişinin görüşleri incelendi.

Ankette, dünya genelinde ABD'nin popülerliği azalırken Çin'in bu ülkeden daha popüler hale geldiği dikkati çekti.

ÇİN VE PUTİN'İN İMAJI İYİLEŞİYOR

Çin'in, ilk kez ABD'yi geride bırakarak Avrupa dışındaki tüm bölgelerde olumlu algıya sahip olduğu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Rusya'nın halen Amerika'nın gerisinde bulunduğu ancak imajını iyileştirdiği kaydedildi.

Eski NATO Genel Sekreteri ve Demokrasiler Birliği Vakfı'nın kurucusu Anders Fogh Rasmussen, ABD'ye yönelik algıların bu kadar keskin şekilde düşmesine şaşırmadığını belirtti.

YÜZDE 58 TRUMP İÇİN OLUMSUZ DÜŞÜNÜYOR

Ankette Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e kıyasla daha az popüler olduğu, kişisel itibarının ABD'nin imajıyla paralel seyrettiği dikkati çekti.

Katılımcıların yüzde 58'inin Trump için olumsuz görüş bildirdiği, ABD Başkanı hakkında olumlu görüş bildiren katılımcıların oranının yüzde 27 olduğu kaydedildi.

Ankette; Trump’ın, Elon Musk, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates, Papa Francis ve şarkıcı Taylor Swift gibi popüler isimler arasında en düşük beğeni oranına sahip olduğu belirtildi.

EN OLUMSUZ İTİBARA SAHİP ÜLKE İSRAİL

Ankette en olumsuz itibara sahip ülke İsrail oldu.

Özellikle Orta Doğu ve Güney Asya bölgelerinde İsrail'e yönelik algının son derece olumsuz olduğu, Almanya gibi geleneksel müttefikleri ve Avrupa ülkelerinde bile ciddi imaj kaybı yaşadığı ortaya çıktı.

Anketin sonuçları, İsrail hükümetinin Filistin'e yönelik politikaları ve tutumundan duyulan rahatsızlığın arttığına işaret ediyor.