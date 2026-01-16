ABD'de 6 büyüklüğünde deprem

- ABD'nin Oregon açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem oldu.
- Depremin merkez üssünün Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu belirlendi.
- Can ve mal kaybı ile tsunami riski hakkında henüz açıklama yapılmadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumunun (USGS) verilerine göre, Oregon açıklarında deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün, eyaletin Bandon bölgesinin 295 kilometre batısı olduğu belirlendi.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 6 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Büyüklüğü 6 olan depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi.
Depreme ilişkin can ve mal kaybı hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Depremin ardından oluşabilecek tsunami riskine dair de bilgi verilmedi.