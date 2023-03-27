ABD'nin Suriye'de kalmaya devam edeceği açıklandı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan askerlerinin Suriye'deki görevine devam edeceğini ifade etti.

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25 Mart'ta Suriye'nin Deyrizor ilinde İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol ve Kuniko gaz sahalarına roket saldırıları yapılmıştı.

CBS televizyonunun Face the Nation adlı programa katılan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, "Bu, militan grupların ciddi bir saldırısıydı. Ve Başkan (Joe Biden), bununla başa çıkmak için hızlı ve cesurca, önemli ölçüde misilleme yaptı" dedi.

"Suriye'de binden az askerimiz var ve bunlar büyük ölçüde azalmış olsa da hala etkin ve kritik olan bu ağın (DEAŞ) peşine düşüyor" diyen Kirby, bu yüzden ABD askerlerinin Suriye'deki görevi başında kalacaklarını, Biden'ın ABD askerlerini Suriye'de tutmaya 'kesin kararlı' olduğunu söyledi.

Kirby, İran destekli milis grupların Irak ve Suriye'deki ABD personeline ve tesislerine düzenlediği saldırılara karşı Biden'ın gerekli görmesi durumunda ek yanıtların da olasılığından bahsetti.

"Bu hafta burada, ABD'nin halkımızı korumak için her zaman kararlı davranacağını gösterdik" ifadesini kullanan Koordinatör Kirby, bu mesajın, muhatabına 'yüksek sesle ve net bir şekilde' gönderildiğini vurguladı.