ABD'nin Teksas eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Kerr ilçesindeki yerel kaynaklar, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Kaynaklar, açıklamada can kaybı sayısının arttığını belirtti.

CAN KAYBI SAYISI 119'A ÇIKTI

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 119'a yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığı, burada 36'sı çocuk 95 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SEBEBİYLE NEHİR TAŞMIŞTI

ABD'nin güney eyaleti Teksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

Texas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Donald Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.