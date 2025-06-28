ABD'nin ticaret ortaklarıyla gümrük tarifeleri görüşmeleri uzayabilir

Trump, 'Kurtuluş Günü' olarak adlandırdığı 2 Nisan tarihinde imzaladığı kararname ile birçok ülkeye ek gümrük vergisi getirdi.

Birçok ülkenin bu hamleye misilleme yapması sonrası, müzakereler gerçekleştirilmek üzere 90 günlük erteleme kararı alındı.

'18 ÜLKE İLE ANLAŞMA SAĞLANILMALI' DEDİ

Fox Business'a konuşan ABD Hazine Bakanı Scoot Bessent, ABD'nin "18 önemli ticaret ortağı" ile anlaşma sağlanması gerektiğini belirtti.

İsimlerini açıklamadığı 18 ticaret ortağından yaklaşık 10-12'siyle anlaşma sağlanabilmesi olasılığını değerlendiren Bessent, son tarihi daha önce 9 Temmuz olarak belirlenen anlaşmaların sağlanması halinde İşçi Bayramı'na kadar ticari görüşmelerin başarıyla tamamlanmış olacağını ima etti.

ANLAŞMA YAPILAMAZSA BAŞA DÖNÜLECEK

Bessent, Çin ve İngiltere ile müzakerelerin "şimdilik geride kaldığını" belirterek Çin'den nadir toprak mıknatıslarının yakında ABD'ye "geri akmasını" beklediğini de dile getirdi.

ABD ile "iyi anlaşmalar" yapmak isteyen ülkeler olduğunu söyleyen Bessent, ülkelerin bir anlaşmaya varamaması halinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk açıkladığı gümrük tarifelerini geri getirmeye hazır olduğunu vurguladı.