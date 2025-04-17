ABD'nin ticari ham petrol stokları 500 bin varil arttı

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ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 500 bin varil artışla 442 milyon 900 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 680 bin varil düşeceği yönündeydi.

GÜNLÜK HAM PETROL ÜRETİMİ 4 BİN VARİL ARTTI

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 300 bin varil artarak 397 milyon varil seviyesinde çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 200 bin varil düşüşle 234 milyon varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 4-11 Nisan haftasında 4 bin varil artarak 13 milyon 462 bin varil seviyesine yükseldi.

ÜRETİMİN BU YIL 13 MİLYON VARİL OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 189 bin varil düşüşle 6 milyon 1 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 1 milyon 856 bin varil artışla 5 milyon 100 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.