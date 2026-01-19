Von der Leyen; NATO, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderleriyle görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Grönland'a sahip olmaya yönelik söylemleri artarken Danimarka'dan yana pozisyon alan 8 Avrupa ülkesine, bu sebeple ek gümrük vergileri getirilmişti.

VON DER LEYEN AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

ABD ile gerilim sürerken AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptığını belirtti.

"GÜVENLİK ÇIKARLARIMIZI KORUYACAĞIZ"

Grönland ve Danimarka'nın egemenliğini koruma taahhütleri konusunda kararlı olduklarını vurgulayan von der Leyen, “Stratejik ekonomik ve güvenlik çıkarlarımızı her zaman koruyacağız. Avrupa dayanışmamıza yönelik bu zorlukların üstesinden metanet ve kararlılıkla geleceğiz.” dedi.