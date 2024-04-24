ABD'nin Ukrayna-İsrail yardım paketinde Gazze'ye 1 milyar dolar ayrıldı ABD Başkanı Joe Biden, 95 milyar dolarlık Ukrayna-İsrail yardım paketinde Gazze'deki insani krize müdahale edebilmek için 1 milyar dolar ayırdıklarını belirterek, "İsrail, tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı." dedi.

AA

Gazze'yi ablukaya alarak Filistinlilere ölüm yağdıran İsrail'in en büyük destekçisi yine ABD oldu.

Siyasi olarak desteğini ilk günden itibaren dünyaya duyuran ABD, İsrail ve Ukrayna'ya maddi desteğini sürdürüyor.

İsrail'e sağladığı koşulsuz destek dolayısıyla hem ülke içinde hem de uluslararası kamuoyunda yoğun eleştirilere maruz kalan ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kongre'nin her iki kanadından da geçerek masasına gelen dış yardım paketini imzaladı.

İsrail'e 26 milyar dolar, Gazze'ye 1 milyar dolar

Pakette İsrail'e askeri destek için 26 milyar dolar ayrıldığını kaydeden Biden, bu bölümde Gazze'ye insani yardım için de 1 milyar dolarlık bir fon ayırdıklarını belirtti.

"İsrail bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı"

Biden, "Bu tasarı, Gazze'nin masum insanlarına gönderdiğimiz insani yardımı da ciddi ölçüde artırıyor. Tasarıda Gazze'ye insani yardım için ilave olarak 1 milyar dolar ayrılıyor; bunun içinde gıda, temiz su, tıbbi malzeme gibi unsurlar olacak. İsrail, tüm bu yardımların Gazze'deki Filistinlilere gecikmeden ulaştığından emin olmalı." diye konuştu.

Bu süreçte Hamas'ın elindeki rehineleri bırakmasının ve bununla birlikte bir ateşkese ulaşılmasının kendileri için öncelik olduğunu kaydeden Biden, bu konudaki yoğun çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Tasarı 78 evet oyuyla kabul edilmişti

Temsilciler Meclisi'nden 4 ayrı tasarı olarak geçen ve Senato'da birleştirilerek tek bir paket haline getirilen tasarı, dün Senato Genel Kurulu'ndaki oylamada 18 "hayır" oyuna karşılık 78 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Biden'ın imzaladığı pakette, 61 milyar dolar Ukrayna'ya askeri destek, 9 milyar doları Gazze dahil savaş bölgelerine insani yardım olacak şekilde 26 milyar dolar İsrail'e askeri destek, 8,1 milyar dolar da Hint-Pasifik bölgesine (Tayvan) destek amacıyla tahsis ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)