Uruguay, Yeşil Burun Adaları ile berabere kaldı

2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Uruguay ile Yeşil Burun Adaları, Miami’de bulunan Hard Rock Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Zorlu 90 dakika, karşılıklı atılan gollerin ardından 2-2’lik beraberlikle tamamlandı.

MİAMİ’DEKİ GOL DÜELLOSUNDA EŞİTLİK BOZULMADI

Karşılaşmada gol perdesi 22. dakikada aralandı. Yeşil Burun Adaları, Kevin Lenin’in kaydettiği golle mücadelede öne geçmeyi başardı. Uruguay bu gole 44. dakikada Maximiliano Araújo ile karşılık vererek skora dengeyi getirdi.

İlk yarının duraklama bölümünde baskısını artıran Güney Amerika temsilcisi, 45+6. dakikada Agustín Canobbio’nun topu ağlarla buluşturmasıyla soyunma odasına 2-1 önde gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında skoru eşitlemek için yüklenen Yeşil Burun Adaları, aradığı golü 61. dakikada buldu. Hélio Varela’nın fileleri sarsmasıyla skora yeniden denge geldi. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

PUAN DURUMU VE SON MAÇLARIN SENARYOSU

Bu beraberliğin ardından gruptaki her iki takım da puanını 2’ye çıkardı. Turnuvanın ilk haftasında Yeşil Burun Adaları İspanya ile, Uruguay ise Suudi Arabistan ile yenişemeyerek sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

H Grubu’nun son haftasında Uruguay, İspanya karşısında bir üst tura yükselme mücadelesi verecek. Yeşil Burun Adaları ise Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.