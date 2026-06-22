Yunan vekil Latinopoulou'nun sözleri tepki çekti: Türkiye yılanı sizi sokacak

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Türkiye’ye ilişkin raporunun 381’e karşı 107 oyla kabul edilmesinin ardından tartışmalar sürerken, Dışişleri Bakanlığı söz konusu metnin Türkiye karşıtı çevrelerin iddialarına dayandığını belirterek karara tepki gösterdi.

Kararın ardından Yunan AP Milletvekili Afroditi Latinopoulou’nun açıklamaları da kamuoyunda tepki uyandırdı.

"YUNANİSTAN'I 'CASUS BELLİ' İLE TEHDİT EDEN BİR DEVLETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

AP Genel Kurulu'nda kürsüye çıkan Latinopoulou, Türkiye'nin sözde ilerlemesinin tartışılamayacağını savunarak şöyle dedi:

“"İslami Türkiye çok spesifik şeyleri temsil ediyor. Kıbrıs'ın yarısını yasa dışı olarak işgal eden, Avrupa'daki fanatik İslam'ın Truva atı gibi davranan, Pontus Rumları ve Süryaniler gibi sözde soykırımları inkar eden, Hamas'ın teröristleriyle işbirliği yapan bir devletten bahsediyoruz."”

Türkiye'nin Mavi Vatan doktrinini ve Adalar Denizi'ndeki haklarını hedef alan Yunan vekil, "Yunanistan'ı utanmazca 'Casus Belli' ile tehdit eden, ulusal hava sahamızı sistematik olarak ihlal eden ve Mavi Vatan saçmalıklarıyla Avrupa'nın sınırlarını yeniden çizmek isteyen bir devletle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"YILANI NE KADAR BESLERSENİZ BESLEYİN SİZİ ISIRACAKTIR"

İspanya, Fransa ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin Türkiye ile milyarlarca avroluk ticari ilişkiler kurmasını eleştiren Latinopoulou şu ifadeleri kullandı:

“"Her şey paranın sunağında feda ediliyor. Bunu yaparken sadece Avrupa'yı değil, barışı da yok ettiklerinin farkında değiller. Bu ortaklıklarla bu devleti sürekli silahlandırıyor ve güçlendiriyorlar. Ancak bir yılanı ne kadar beslerseniz besleyin ve severseniz sevin, doğru anı bulduğunda sizi ısıracağı kesindir. Ateşle oynamayı bırakın çünkü hepimizi yakacaksınız."”

"TÜRKİYE'NİN KATILIM ANAHTARLARINI DENİZE ATMALIYIZ"

Konuşmasında Avrupa Parlamentosu'ndaki muhafazakar gruplara ve özellikle Jordan Bardella'ya Türkiye düşmanı sert tutumları ile yaptıkları açıklamalar nedeniyle teşekkür eden Latinopoulou "Türkiye sadece Avrupa'nın dışında kalmamalı, aynı zamanda kapıyı kilitlemeli ve katılım anahtarlarını bir daha bulmamak üzere denize atmalıyız." dedi.