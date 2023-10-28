ABD'nin Ukraynalı ve Filistinli sivillere karşı ikiyüzlü tutumu İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanırken İsrail'in en büyük destekçisi olan ABD'nin Ukraynalı ve Filistinli sivillere karşı ayrımcı tutumu dikkat çekiyor.

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ensonhaber.com

İsrail, üç haftadır 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne gece gündüz demeden saldırı düzenliyor.

Ev, okul, hastane, cami, kilise denilmeden her yer bombalanıyor.

Son aktarılan bilgilere göre bölgede 3 bin 38 çocuk hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 298 artarak 7 bin 326'ya yükseldiğini bildirdi.

ABD'nin ikiyüzlülüğü

Adeta bir soykırıma girişen İsrail'in en büyük destekçisi ise ABD...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada İsrail'in sivil katliamlarına ilişkin, "Masum siviller zarar görecek. Keşke size farklı bir şey söyleyebilseydim. Bunun olmamasını diliyorum ama olacak" dedi.

John Kirby, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü görevini yürüttüğü geçtiğimiz yıl ise Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna için Filistin açıklamasıyla çelişen ifadeler kullanmış, "Kadınlar, hamile kadınlar öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor. Vicdana aykırı" şeklinde konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sahtekarlığın dik alası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Batı'nın iki yüzünü, "Gazze'deki zulme gözlerini kapatan Batılı güçlerin İsrail için döktükleri gözyaşı sahtekârlığın dik alasından başka bir şey değildir. Daha dün Ukrayna'da yaşanan savaşta ortaya çıkan kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların Gazze’deki aleni katliama duvar kesilmesi bu riyakârlığın en somut ifadesidir" sözleriyle anlatmıştı.