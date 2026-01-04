ABD'nin Venezuela'ya tarihi müdahalesi: Operasyona ilişkin bilinmeyen detaylara ulaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD-Venezuela gerilimi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Mutlak Kararlılık Operasyonu" onayı sonrası dün Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlenmişti.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı dünya basınında geniş yer bulurken, Maduro ve eşinin yakalanarak ABD'ye götürüldüğü sürece ilişkin detaylar da netleşmeye devam ediyor.

YERDE SÜRÜKLENEREK ÇIKARTILDILAR

Operasyon sonrası ABD'li yetkililerden yapılan açıklamada, aylar süren CIA çalışması ve özel kuvvetlerin titiz eğitim sürecinin ardından operasyonun gerçekleştirildiği kaydedildi.

Operasyonda, Maduro ve eşinin yatak odalarından çıkarılırken yerde sürüklendikleri bildirildi.

HAZIRLIKLAR AYLAR ÖNCESİNDE BAŞLADI

ABD'nin Venezuela'ya saldırısının ardından gündeme gelen yeni detaylarda, Trump yönetiminin, Maduro'yu yakalama operasyonu için aylar öncesinden hazırlıklara başladığı, Ağustos ayında ise CIA'ye bağlı küçük bir ekibin Venezuela'ya gizlice sızdığı kaydedildi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine'den yapılan açıklamaya göre, CIA'in operasyonu sayesinde Maduro'nun günlük rutinlerinin en ince detayına kadar öğrenilip haritalandırıldığı öğrenildi.

ÖZEL KUVVETLER ÇIKARDI

Maduro'yu Venezuela'nın başkentinden kaçıran birimin, ABD ordusunun en seçkin birimlerinden olan Delta Force kuvvetlerinin olduğu açıklandı.

Delta Force kuvvetlerinin görev aldığı operasyon için CIA'in çalışmalarının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

TRUMP'IN MADURO İLE GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Öte yandan, Trump'ın, operasyondan bir hafta önce Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

ABD lideri, görüşme sırasında Maduro'ya görevden ayrılması gerektiğini söyledi.

"MADURO, HAYATININ EN BÜYÜK KUMARINI OYNADI"

Washington Post'un aktardıklarına göre, Trump, Mar-a-Lago'da düzenlediği basın toplantısında operasyona ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu görüşmeye değinen Trump, Maduro'ya "Teslim olmalısınız" dediğini belirterek, 'hayatının en büyük kumarını oynadığını' belirtti.

EMİR CUMA GÜNÜ VERİLDİ

Venezuela liderinin ABD'nin teklifini reddetmesi üzerine Trump harekete geçti.

Donald Trump, Cuma günü ABD saatiyle 22:46'da operasyonun başlatılması için nihai emri vererek, "Mutlak Kararlılık Operasyonu" olarak adlandırılan saldırıyı başlattı.

Trump, askerlere “İyi şanslar ve Tanrı yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

MADURO'NUN YERLEŞKESİNİN TAM ÖLÇEKLİ MAKETİNİ İNŞA ETTİLER

Hazırlıklarını titizlikle sürdüren ABD, bu kapsamda Maduro'nun yerleşkesinin tam ölçekli maketini de inşa ettirdi.

Delta Force komandoları Kentucky'de inşa edilen makette tatbikatlar gerçekleştirdi.

HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE OPERASYON ERTELENDİ

Saldırı emri verilen operasyon, Venezuela'daki rüzgar ve bulutlu hava nedeniyle günlerce ertelendi.

Hava şartlarına bağlı olarak operasyonun tarihinde değişikliğe giden ABD, Cuma günü havanın düzelmesiyle düğmeye bastı.

SİBER SALDIRILAR: BÖLGENİN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Siber saldırılar ile başlayan operasyonda, saldırı sonucu Karakas'ın büyük bölümünde elektrik kesintileri meydana geldi.

Uçaklar, bu sayede İHA'lar ve helikopterler tarafından tespit edilemedi.

Operasyonda, 150'den fazla askeri hava aracı, 20 farklı ABD üssü ve donanma gemileri görev aldı.

ASKERLER YOĞUN ATEŞLE KARŞILAŞTI

Yerel saatle 02:01'de Maduro'nun yerleşkesine yaklaşan ABD helikopterlerine Venezuela askerleri tarafından ateş açıldı.

Helikopterlerden biri vurulurken, ABD'li yetkililer, operasyon sırasında yaklaşık yarım düzine askerin yaralandığını duyurdu.

KAPIYI KAPATAMADAN YAKALANDI

ABD askerlerinin binanın içine girmek için patlayıcılar kullandığını kaydeden NBC News, özel harekat güçlerinin, kapıyı patlattıktan sonra Maduro'nun bulunduğu yere 3 dakika içinde ulaştığını belirtti.

"KAPI ÇOK KALIN VE AĞIRDI"

Konuya ilişkin Trump, Maduro ve eşi Cilia'nın ABD Özel Kuvvetleri tarafından kaçırılmadan saniyeler önce, 6 inç kalınlığındaki çelik kapılı güvenli odanın kapısını kapatmaya çalıştığını belirterek, şu sözleri sarf etti:

Etrafı sağlam çelikten yapılmış, güvenli alan dedikleri bir yer vardı. O alanı kapatamadı. Oraya girmeye çalıştı ama o kadar hızlı saldırıya uğradı ki içeri giremedi. Kapı çok kalın ve ağırdı. Ama o kapıya ulaşamadı. Kapıya kadar geldi ama kapıyı kapatamadı.

Delta Force'nin binaya girdikten yaklaşık 5 dakika sonra Maduro'yu yakaladığı ifade edildi.

ABD DONANMA ÜSSÜNE NAKLEDİLDİLER

Karakas saatiyle sabah 4:29'da USS Iwo Jima savaş gemisine transfer edilen Maduro ve eşi, buradan Guantanamo Körfezi'ndeki ABD Donanma üssüne nakledildi.

TRUMP, SÜRECİ YAKINDAN TAKİP ETTİ

ABD Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyarken ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyonu canlı takip ettiği anlara ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.

"TV PROGRAMI İZLER GİBİ İZLEDİM"

Trump, operasyona dair "Başka bir ülke bizim yaptığımızı kesinlikle yapamaz. Askerlerlerim tarif ederken operasyonun hızı ve şiddetinin muhteşem olduğunu aktardılar. Gerçekten muhteşemdi.

Farklı savaş uçakları ve helikopterler kullandık. Bunun gibi bir şeyi daha önce görmedim. Her anını takip ettim. Adeta bir TV programı izler gibi izledim" ifadelerini kullandı.

EN AZ 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Venezuela'da düzenlenen saldırı sonrası bilanço açıklandı.

Aralarında askeri personel ve sivillerin bulunduğu en az 40 kişi hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yaralı asker sayısı hakkında resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.