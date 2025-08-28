ABD'ye ait denizaltı ile 7 savaş gemisi Karayipler'e gidiyor

ABD donanmasına ait unsurların Karayipler'in güneyine gittiği doğrulandı.

Venezuela arasındaki gerilimin iyice arttığı bir dönemde ABD'nin bölgeye 7 savaş gemisi ile denizaltının gönderilmesinin tansiyonu daha da artırabileceği belirtiliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin uyuşturucu kartelleriyle mücadele gerekçesiyle Karayipler bölgesine askeri unsurlarını göndermesini savunarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gözdağı vermişti.

Leavitt, ABD'nin Latin Amerika kaynaklı uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Venezuela yakınlarına kadar yoğun askeri unsurlar göndermesini ve bunun Amerikan halkının güvenliği için yapıldığını savunmuştu.

Bölgedeki birçok ülkenin ABD'nin bu adımına destek verdiğini ifade eden Leavitt, "Başkan, uyuşturucunun ülkemize akmasını engellemek ve sorumluları adalete teslim etmek için her türlü Amerikan gücünü kullanmaya hazırdır. Buna karşılık Maduro rejimi Venezuela'nın meşru hükümeti değildir, bir uyuşturucu terör kartelidir. Maduro da meşru bir başkan değildir, uyuşturucu kartelinin kaçak başkanıdır" sözleriyle Maduro'yu hedef almıştı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı bir kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

CNN'e açıklama yapan iki üst düzey ordu yetkilisi ise Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi gönderme kararı alındığını belirtmişti.

Trump, 15 Ağustos'ta da Venezuela açıklarına 3 savaş gemisi gönderilmesi emrini vermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır" ifadelerini kullanmıştı.