Nicolas Maduro'dan ABD'ye: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok

Başkent Karakas'ta düzenlenen Devrimci Özel Operasyonlar Kursu'nun kapanış törenine katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askeri üniforma ile yaptığı konuşmada son gelişmeleri değerlendirdi.

Maduro, ülkesine yönelik olası askeri müdahaleye ilişkin, "Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok. Karşı karşıya olduğumuz bu kuşatma, taciz ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal eden yasa dışı tehditler bizim güçlenmemiz içindir" ifadesini kullandı.

Maduro, "Tüm personeli, ulusal düzeydeki tüm milis güçlerini ve halkı bilgilendirin. Ayrıca bu koşulları ulusun savunma planlarını güçlendirmek için değerlendirmemiz gerekiyor. Bugün, 20 günlük kesintisiz kuşatmanın ardından, dünden daha güçlüyüz. Daha fazla ulusal ve uluslararası desteğe sahibiz" diye konuştu.

"VENEZUELA VE KOLOMBİYA BARIŞ İÇİN BİRLEŞİYOR"

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’ya teşekkür eden Maduro, "Kendisi, Kolombiya'nın Catatumbo bölgesine 25 bin askerle yeni bir kuvvet konuşlandırılması talimatı verdi. Venezuela ve Kolombiya, barış için birleşiyor çünkü topraklarımızı biz koruyor, gözetiyor ve muhafaza ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Programda Maduro'ya Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve üst düzey ordu komutanları eşlik etti.