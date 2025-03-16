ABD'yi vuran fırtınalarda ölü sayısı artıyor

AA

ABD'de olumsuz hava koşulları sürüyor.

Bu kapsamda da Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama eyaletleri başta olmak üzere ülkenin büyük kısmı, olumsuz hava şartlarının etkisi altına girmiş durumda.

Binlerce kişinin evini kaybettiği fırtınalar sebebiyle can kaybının 33'ü bulduğu, en az 29 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

EYALET YETKİLİLERİNDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Eyalet yetkililerinden yapılan açıklamalara göre; Missouri'de 12, Misssippi'de 6, Kansas'ta 8, Arkansas ve Texas'ta 3'er, Oklahoma'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

"ANİ SEL BASKINLARI OLABİLİR"

Meteoroloji yetkilileri, şiddetli fırtınanın hafta sonu devam edeceğini, Mississippi ve Alabama'da kasırganın etkili olacağını tahmin ediyor.

Yetkililer, ani sellere ilişkin de uyarıda bulunuyor.