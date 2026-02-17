Abiy Ahmed'ten Türkiye ile güçlü işbirliği mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’ya gerçekleştirdiği resmi ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin kapsamlı ve verimli geçtiğini belirten Ahmed, “Görüşmelerimiz, Etiyopya-Türkiye ilişkilerinin temelini oluşturan kalıcı dostluğu ve güçlü iş birliğini pekiştirdi.” ifadelerini kullandı.

İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN KARARLILIK MESAJI

İki ülke arasında stratejik iş birliği alanlarında görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Ahmed, karşılıklı çıkarlara hizmet eden ortaklıkların ilerletilmesi konusunda tarafların kararlılığını yeniden teyit ettiğini aktardı.

Ahmed ayrıca, Etiyopya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelecekte daha da güçleneceğine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da resmi ziyaret kapsamında beraberindeki heyetle Addis Ababa’da temaslarda bulundu. Ziyaret çerçevesinde iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler gerçekleştirildi.