Mesud Pezeşkiyan: Müzakereler Hamaney’in onayıyla yürütülüyor

Tahran merkezli Entekhab haber sitesine göre din adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuşan Pezeşkiyan, “Müzakereler Devrim Lideri’nin onayıyla yürütülmektedir. Amacımız konuşmak için konuşmak değil, meseleleri çözüme kavuşturmaktır. Sonuca ulaşma noktasında ciddiyiz ve müzakere sürecinin somut sonuçlara varmasını ümit ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

"KOMŞULARIMIZLA İŞBİRLİĞİ SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ KOLAYLAŞTIRDI"

Pezeşkiyan, komşu ve İslam ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştirdiklerini belirterek, bu diplomatik yaklaşımın bölgesel sorunların çözümüne katkı sunduğunu dile getirdi.

İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı birçok ülkenin kınama mesajı yayımladığını hatırlatan Pezeşkiyan, komşu ülkelerin gerilimi azaltma yönündeki çabalarının işbirliğinin somut yansıması olduğunu söyledi.

MÜZAKERE SÜRECİNDE SON DURUM

İsrail ve ABD’nin Haziran 2025’te İran’a düzenlediği saldırılar ve 12 gün süren çatışmalar nedeniyle kesintiye uğrayan diplomatik süreç, yeniden başlatıldı.

Taraflar ilk tur görüşmeleri Umman’ın başkenti Maskat’ta gerçekleştirdi. Ardından müzakereler Avrupa’ya taşındı ve İsviçre’nin Cenevre kentinde ikinci tur tamamlandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cenevre’deki temasların ardından yaptığı açıklamada, “Bundan sonra izleyeceğimiz yol ve muhtemel bir anlaşmanın metnine gireceğimiz bir dizi ilke üzerinde genel bir anlaşmaya vardık. İki tarafın olası bir anlaşmanın metinleri üzerinde çalışması, metinleri karşılıklı olarak paylaşması ve üçüncü tur görüşmeler için başka bir tarih belirlemesi konusunda mutabık kalındı.” dedi.