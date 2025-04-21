Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Papa Francis için taziye mesajı yayınladı

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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, 14 Şubat'ta geçirdiği ağır bronşit ve çift taraflı zatürreye yenik düştü.

38 gün süren tedavisinin ardından tekrar görevine dönmek için gün sayan Papa Francis, hayatını kaybetti.

88 yaşındaki Papa'nın ölümünü, Kardinal Kevin Farrell duyurdu.

ESKİ VATİKAN BÜYÜKELÇİSİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Türkiye’nin 2018-2023 yılları arasında Vatikan Büyükelçisi olarak görev yapan Lütfullah Göktaş, Papa Francis'in vefatının ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir taziye mesajı yayınladı.

Göktaş, mesajında Papa Francis'in Müslümanlarla ilişkilerde tüm seleflerini geride bırakan dostane ve samimi tavrına vurgu yaptı.

"MÜSLÜMANLARLA İLİŞKİLERDE DOSTANE TAVIR İÇİNDEYDİ"

Paylaşımında görev yaptığı sırada Papa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarına da yer veren Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Arjantinli Francis, Müslümanlarla ilişkilerde dostâne tavır ve samimiyet konusunda, tüm seleflerini açık ara geride bırakmış olan bir Papaydı.

"SAVAŞ KARŞITI DURUŞUNA BİZZAT TANIKLIK ETTİM"

Onun farklı din ve uygarlıkların mensupları arasındaki ilişkileri insâni kardeşlik temelinde güçlendirme gayretlerine ve savaş karşıtı duruşuna Vatikan’daki görevim sırasında da bizzat tanıklık ettim.

Papa Francis’in Müslümanlara yönelik müspet yaklaşımını ve İslam dünyasıyla ilişkileri geliştirme çabalarını hayırla yâd ediyor, tüm Katoliklere taziyelerimi sunuyorum."