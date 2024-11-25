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Güçlü sesi ve duygusal şarkılarıyla tanınan İngiliz şarkıcı Adele, geçtiğimiz aylarda müziğe ara vereceğini açıklamıştı.

İngiliz şarkıcı, Las Vegas'daki "Weekends With Adele" adlı gösterisiyle sahnelere veda etti.

Las Vegas'ta 100'üncü konserini veren Adele, 4 bin kişi kapasiteli Caesars Palace'da yaklaşık iki yıl boyunca müzikseverlerle buluştu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Adele'in, konser sırasında duygusallaştığı ve sahnelere veda ederken ağladığı görülüyor. Şarkıcı "Bu konserler biteceği için çok üzgünüm ama gerçekleştiği için çok mutluyum." dedi.

Müzikle ilgili hiçbir planı olmadığını söyleyen 36 yaşındaki İngiliz sanatçı, "Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

OYUNCU MU OLACAK?

Daily Mail'in haberine göre, Grammy ödüllü şarkıcının gizli bir planı var. 220 milyon dolar serveti olan Adele, iddialara göre oyunculuğa adım atıyor. Adele'in bir yıldan uzun bir süredir Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalıştığı ve oyunculuk eğitimi aldığı bildirildi.

Kaynaklar, Adele'in, ekibine büyük film stüdyolarına ve yapımcılara hazır olduğunu "haber vermelerini" istediğini ve halihazırda onun için bazı projeler hakkında görüşmelerde bulunduklarını iddia etti.

Şarkıcının daha sonra turnelere ve müziğe geri döneceği biliniyor.

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA DUYURDU

Öte yandan, yakın zamanda albüm çıkarmayı planlamadığını söyleyen yıldız "Yeni şarkı yapmak gibi bir niyetim yok. Bu gösterilerin ardından uzun bir ara vermeyi planlıyorum." demişti.

Adele "Başka yaratıcı şeyler yapmak istiyorum, en azından bir süreliğine." diye ekledi.

Londra doğumlu şarkıcının "19", "21", "25" ve "30" adlı albümleri, dünya çapında büyük başarılara imza attı.