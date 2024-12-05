AFAD'dan Lübnan'a yardım eli

AA

İsrail'in saldırılarında birçok Lübnanlı yerinden edildi..

Yerinden edilen Lübnanlılar geçici olarak okullarda barınmaya başladı.

İnsani yardım malzemelerine ulaşmakta güçlük çeken Lübnanlılara yardım elini uzatan AFAD, okullarda kullanılmak üzere toplam 36 duş ve tuvalet ünitesini Lübnan makamlarına hibe etti.

TÖREN DÜZENLENDİ

Yardımların teslimi için düzenlenen törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Lübnan Çevre Bakanı ve Hükümet Acil İşler Komitesi Başkanı Nasır Yasin ve Yüksek Yardım Yüksek Yardım Komisyonu Genel Sekreteri Tuğgeneral Bassam Nabulsi katıldı.

Törende konuşan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Lütem, şu ifadelerde bulundu:

İsrail'in saldırganlığı karşısında kardeş Lübnan'a destek olmak için Türk devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları seferber oldular. Bu şekilde açılan yaraları sarmaya çalışıyoruz. İşte bu inançlar bugün tekrar Lübnan'a yardım ulaştırmış bulunuyoruz.

"KARDEŞ LÜBNAN HALKINA DESTEKLERİMİZ DEVAM EDECEK"

AFAD tarafından gönderilen yardım malzemelerinin Lübnan'ın güneyindeki evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların geçici olarak yerleştirildikleri yerlerde kullanılacağını söyleyen Lütem, "Kardeş Lübnan halkına desteklerimiz devam edecek." dedi.

Lübnan Çevre Bakanı ve Hükümet Acil İşler Komitesi Başkanı Nasır Yasin, Türkiye Cumhuriyetine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, bunun Türkiye tarafından gönderilen ilk yardım olmadığını anımsattı.

"EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZLERİNE DAĞITILACAK"

Yardımların yerinden edilen Lübnanlılar için büyük önem taşıdığını aktaran Yasin, şu sözleri sarf etti:

Geçmişte gıda ve tıbbi yardım geldi, bugün gelen 36 ünite güney Lübnan'daki yerinden edilmiş insanlar tarafından kullanılmak üzere Eğitim Bakanlığı merkezlerine dağıtılacak.

Yasin, Lübnan halkına karşı yürütülen yıkıcı İsrail saldırganlığına karşı Türkiye'nin duruşunun önemli olduğunu ve bu dayanışmadan dolayı minnettar olduklarını sözlerine ekledi.

36 ÜNİTE 15 OKULA KURULACAK

Her biri aynı anda 6 kişi tarafından kullanılabilme kapasitesine haiz 36 ünitenin, aralarında Sayda ve Sur'un da yer aldığı güney Lübnan'daki muhtelif yerleşim yerlerindeki 15 okula Lübnan Eğitim ve Yükseköğrenim Bakanlığı'nın koordinasyonuyla kurulacağı aktarıldı.