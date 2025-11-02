Afganistan 6.3 büyüklüğünde depremle sarsıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Depremin merkez üssü, ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinin yaklaşık 43 kilometre doğusunda, Khulm’un ise 9 kilometre batı-güneybatısında meydana geldi.

Yerel saate göre 00.59'da Türkiye saatine göre ise 23.31'de sarsılan Afganistan'daki depremin yüzeye 35 kilometre mesafede gerçekleştiği kaydedildi.

Bölgeden henüz can kaybı veya hasara ilişkin bir bilgi bulunmuyor

31 AĞUSTOS DEPREMİ YIKIMA NEDEN OLDU

Ülkenin doğusunda, Pakistan sınırında 31 Ağustos Pazar gecesi meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremden en çok Kunar vilayeti etkilendi, 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin yaralandığı açıklandı.

Afgan Kızılayı da ülkenin doğusundaki 3 vilayette 8 binden fazla evin yıkıldığını açıkladı.

Yetkililer, 31 Ağustos'ta ülkeyi vuran 6 büyüklüğündeki depremin, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.