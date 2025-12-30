Batı’dan Türkiye’ye savunma övgüsü: Yüzen hava üssü kurdular

Türkiye’nin yerli savunma sanayiinde yakaladığı teknolojik seviye ve yüksek operasyonel entegrasyon kabiliyeti, Batılı başkentlerde dikkatle izleniyor.

"ANKARA NATO MİSYONUNA LİDERLİK EDİYOR"

İngiliz siyasetçi ve eğitimci Tim Wilson, Türkiye’nin İHA’lardan savaş gemilerine, füze ve radar sistemlerinden komuta-kontrol altyapısına kadar tüm unsurları tek bir ağ altında birleştiren “sistemler sistemi” yaklaşımının bölgesel güç dengelerini köklü biçimde değiştirdiğini ifade etti.

Ankara’nın NATO misyonuna liderlik ettiğini söyleyen Tim Wilson, İngiltere’nin Türkiye’den ders alması gerektiğini ifade etti.

Wilson, Türkiye’nin yerli platformları yerli mühimmatlarla eşleştirerek savaş zamanı direnci ve ihracat rekabetçiliği açısından üstünlük sağladığını belirtti.

Türkiye'nin “Gökdoğan” görüş ötesi füze testleri ve KIZILELMA ile insansız hava muharebesi doktrininde devrim yaptığını belirten Wilson, Ankara’nın hırsının ve kararlılığının tartışılmaz olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE BAĞIMSIZ BİR ASKERİ GÜÇ HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin yabancı iznine, kodlarına veya güncelleme döngülerine ihtiyaç duymadan kendi hedeflerini vurabilen bağımsız bir güç haline geldiğini belirten İngiliz siyasetçi, Rusya-Ukrayna savaşından alınan derslerle Türkiye'nin rekabetin çok önüne geçtiğini itiraf etti.

Türkiye'nin komuta ve kontrol olgunluğuna övgüler yağdıran Wilson, pek çok devletin ekipman satın alabildiğini ancak çok azının bunları Türkiye gibi gerçek zamanlı konuşturabildiğini belirtti.

TCG Anadolu ve TB3 entegrasyonunun kalıcı üsler olmadan güç aktarımı sağladığını ifade eden Wilson, Türkiye ile karşılaşacak bir devletin artık sadece gemi veya uçakları değil, birbirine bağlı devasa bir sistemi karşısında bulacağını kaydetti.

Tim Wilson, konuşmasında Batı dünyasına ve NATO müttefiklerine de net bir uyarıda bulundu.

TÜRKİYE'NİN YÜZEN HAVA ÜSSÜ

Tim Wilson, Youtube hesabı üzerinden yaptığı konuşmada şöyle dedi:

“Türkiye’nin savunma girişimleri genellikle sloganlar üzerinden tartışılıyor; ancak son test döngüleri çok daha somut bir şeye işaret ediyor: İHA’ların, gemilerin, füzelerin, radarların ve komuta ağlarının tek bir operasyonel resimde birleştiği, olgunlaşan bir sistemler sistemi. Manşetlerdeki görüntü, Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’dan havalanmasıdır; bu durum İHA’lar yeni olduğu için değil, gemi tabanlı İHA’ların Türkiye’nin pratik erişim alanını genişletmesi nedeniyle önem taşımaktadır. Deniz platformundan havalanabilen bir İHA; mobil bir gözetleme, caydırıcılık ve vuruş aracı haline gelir. Bu sadece uçan bir kamera değil; ölçeği küçültülmüş, maliyeti düşürülmüş ve etkisiz hale getirilmesi zorlaştırılmış yüzen bir hava üssüdür.”

ÇATIŞMA BAŞLAMADAN KAZANDIRACAK SİSTEM

Türkiye’nin yerli mühimmat entegrasyonu hakkında konuşan Wilson, şu ifadeleri kullandı:

“MAM-L ve MAM-T akıllı mühimmatlarının TB3 ile entegrasyonu geliyor; burada da asıl hikaye tekil bir silah değil, entegrasyon gerçeğidir. Türkiye sadece bir İHA satın alıp ona uyan her şeyi rastgele takmıyor; yerli platformları, yerli mühimmatlarla tutarlı bir tedarik zinciri içinde eşleştiriyor ki bu, savaş zamanı direnci ve ihracat rekabetçiliği açısından kritik önemdedir. TB3, daha uzun menzilli konseptler paralel olarak çalışırken, güvenilir Türk yapımı silahlarla daha yakın menzillere saldırabilme yeteneğiyle sunuluyor. Yaklaşık 45 saat havada kalış ve kabaca 2.000 kilometrelik operasyonel yarıçap iddialarını ele alalım; bu rakamları ciddiye aldığınızda stratejik mantık değişir. Uzun dayanıklılık sinematik bir drama değil, sürekliliktir; bu, havada asılı kalmak, izlemek, beklemek, seçmek ve revize etmek demektir. Modern savaşta, sensörleri daha uzun süre tepede tutabilen taraf, genellikle tartışmayı çatışma başlamadan kazanır.”

"TÜRKİYE’NİN REKABETİN ÖNÜNE GEÇMESİ OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARIDIR"

AESA radar teknolojisi ve görüş ötesi füze sistemlerinin Türkiye’yi yabancı güncelleme döngülerinden kurtardığını belirten Wilson, şöyle devam etti:

“Daha keskin avantaj ise Gökdoğan görüş ötesi füze testleri ve Türkiye’nin, Kızılelma ile bağlantılı sürü fikirlerini de içeren, mesafeli insansız hava muharebesi doktrinine doğru ilerlemesiyle geliyor. Ambition (hırs) tartışılmazdır: Türkiye; yabancı iznine, yabancı koduna veya yabancı güncelleme döngülerine bel bağlamadan hedefleri bulabilen, sabitleyebilen ve angaje olabilen insansız platformlar istiyor. Açıkçası, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmadan gelen İHA’ların Türkiye’ye ulaştığı gerçeği göz önüne alındığında, Türkiye’nin İHA savaşı konusunu bizzat ele alıp kendi araçlarını yapması ve rekabetin önüne geçmesi olağanüstü bir başarıdır.”

"BÖLGESEL DENGE DEĞİŞİR"

Havada sensör ve yazılım taşıyan MURAD 600 AESA radarının “egemenlik ilanı” olduğu dile getiren Wilson, deniz altı ve yüzeyindeki insansız araçların Ankara’dan kontrol edilebilme kabiliyetinin komuta merkezli bir olgunluğu simgelediği aktardı.

İngiliz siyasetçi ve eğitimci Tim Wilson, şu ifadeleri kullandı:

“Radarın devreye girdiği yer burasıdır; MURAD 600 AESA üzerindeki vurgu teknik bir süs değil, siyasi bir beyandır. AESA radarı; tespit, sınıflandırma ve angajman seçenekleri demektir. Eğer Türkiye, düşük görünürlüklü uçaklara karşı tespiti gerçekten geliştirebilirse, bölgesel denge basit bir şekilde değişir: Görünmezlik (stealth) bir koz olmaktan çıkar ve karşı önlemlere, ağ yapılarına ve sayılara karşı savunmasız birçok avantajdan sadece biri haline gelir. Bir diğer damar ise denizdeki insansız entegrasyondur; İHA’ların, bazen Ankara’dan Akdeniz’e kadar çok uzaklardan kontrol edilebildiği söylenen insansız deniz araçlarıyla iş birliği yapmasıdır.”

"TÜRKİYE İLE KARŞILAŞAN DEVLET BİRBİRİNE BAĞLI HARP SİSTEMLERİNİ DÜŞÜNMEK ZORUNDA"

Türkiye’nin farklı askeri birimleri gerçek zamanlı olarak konuşturabilme yeteneği en büyük operasyonel başarı olarak tanımlayan Wilson, nihai değerlendirmesinde şu sözleri sarf etti:

“Temel nokta komuta ve kontrol olgunluğudur; pek çok devlet etkileyici ekipmanlar satın alabilir, ancak çok azı bu ekipmanları gerçek zamanlı olarak birbiriyle 'konuşturabilir'. Entegrasyon, silahlara sahip olmak ile yeteneğe sahip olmak arasındaki farktır. Ayrıca, deniz yüzeyine yakın radar kör noktalarını kullanan tehditlere bir yanıt olarak kurgulanan Gökur var. Bu, Türkiye'nin derinlik inşa ettiğini gösterir: Bir uçta üst düzey tespit, diğer uçta ise yakın savunma. Tüm bunlar ne anlama geliyor? Birincisi güç aktarımı: TCG Anadolu artı TB3, kalıcı üsler olmadan erişim anlamına gelir. İkincisi operasyonel esneklik: Uzun dayanıklılık ve entegre vuruş, sürekli baskı yaratır. Üçüncüsü karmaşıklıkla caydırıcılık: Türkiye ile karşılaşan bir devlet artık sadece uçakları veya gemileri değil, alanlar arası gözetleme yapan ve vuran birbirine bağlı bir sistemi düşünmek zorundadır.”

"HEPİMİZ TÜRKİYE’NİN YAPTIĞINDAN DERS ALMALIYIZ"

Türkiye’nin savunma ekosisteminin NATO müttefikleri için bir model teşkil ettiğinin altını çizen Wilson, İngiliz siyasetçi Tim Wilson, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: