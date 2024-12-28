Afganistan ilk yerli lokomotif motorunu üretti

AA

Afganistan yönetimi, ilk yerli lokomotif motorunu üretti.

Motorun, ülkenin yakında kendi üreteceği trenlerde kullanılması bekleniyor.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuya ilişkin X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

İLK YERLİ MOTORLA YOLCULUK

Paylaşımında, 3 vagonlu tren videosuna yer veren Mücahid, görüntüdeki trenin, Afganistan Ulusal Kalkınma Şirketi'nin ürettiği ilk yerli lokomotif motoruyla çalıştığını bildirdi.

Mücahid, "Yapımı devam eden demir yollarıyla, Afganistan yakında kendi yerli yapımı olan trenleri kullanmaya başlayacak." ifadesini kullandı.

ALTYAPI PROJELERİNİ GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRÜYOR

Afganistan geçici hükümeti, 15 Ağustos 2021'de yönetime geldiğinden bu yana, özellikle altyapı projelerini geliştirmeyi önceliyor.

Bu kapsamda, ülkenin kuzeyinde yeni demir yolu projeleri üzerinde çalışan Afganistan yönetimi, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelerle demir yolu alanındaki işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.