Afganistan ve Pakistan, İstanbul’daki görüşmelerde ateşkesin sürdürülmesi konusunda uzlaştı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 18-19 Ekim’de Afganistan ile Pakistan arasında Doha’da sağlanan ateşkesin güçlendirilmesi amacıyla 25-30 Ekim tarihlerinde İstanbul’da dört ülkenin katılımıyla temaslar gerçekleştirildi.

Görüşmeler sonucunda tarafların mevcut ateşkesin korunması ve uygulanması için mutabakata vardığı belirtildi.

TEYİT MEKANİZMASI KURULACAK

Açıklamada, ateşkesin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını güvence altına almak amacıyla izleme ve doğrulama mekanizması kurulması üzerinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

İHLAL EDEN TARAFA YAPTIRIM

Bu mekanizma ile olası ihlallerin tespiti ve ihlal eden tarafa yaptırım uygulanması hedefleniyor.

Ateşkese ilişkin ek ilkelerin belirleneceği üst düzey toplantının 6 Kasım’da yine İstanbul’da yapılacağı duyuruldu.

TÜRKİYE VE KATAR BİR KEZ DAHA DEVREDE

Türkiye ve Katar, iki ülkenin barış sürecine yaptığı katkıları memnuniyetle karşılarken, kalıcı barış ve istikrar için desteğin süreceği vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere, Afganistan-Pakistan sınırında yaşanan çatışmaların ardından 15 Ekim’de ilan edilen 48 saatlik ateşkes, Türkiye ve Katar’ın desteğiyle Doha’daki müzakereler sırasında uzatıldı.