Afganistan'da 6.0'lık deprem: 622 kişi hayatını kaybetti

Afganistan, dün gece saatlerinde 6.0'lık bir depremle sallandı.

Afganistan’ın doğusundaki Kunar vilayetinde, 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamaya göre; sarsıntı yerel saat ile 23.47’de Pakistan sınırına yakın Celalabad kentine 27 kilometre mesafede, 8 kilometre derinlikte kaydedildi.

622 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, yaptığı açıklamada, dün gece meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e çıktığını duyurdu.

Kani, yaşamını kaybedenlerin 610'unun Kunar, 12'sinin Nangarhar vilayetlerinden olduğunu belirtti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Çok sayıda evin yıkıldığını vurgulayan Kani, Afganistan geçici hükümeti İçişleri Bakan Vekili Siraceddin Hakkani'nin de yerel yetkililere depremden etkilenen bölgelere en yakın zamanda yardım ulaştırması için çağrıda bulunduğunu aktardı.

Afganistan Enformasyon Bakanlığından bir yetkili, gece saatlerinde meydana gelen deprem hakkında yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirterek, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğünü söyledi.

"NE YAZIK Kİ BUGÜNKÜ DEPREM CAN VE MAL KAYIPLARINA YOL AÇMIŞTIR"

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.

ÜLKEYİ VURAN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgede biri 5.2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi.