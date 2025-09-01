Afganistan'daki yıkıcı depremde bilanço artıyor: İsviçre'den destek Afganistan'da meydana gelen ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan depremden etkilenenlere destek için hazırlık yaptığını bildiren İsviçre, konuya ilişkin daha fazla ayrıntının ise yakında paylaşılacağını ifade etti.

Afganistan'da meydana gelen deprem, yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu... Afganistan'daki depreme ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan İsviçre Dışişleri Bakanlığı, bu felaketten etkilenen herkesle dayanışma içerisinde olunduğunu bildirdi. "İSVİÇRE, DEPREMDEN ETKİLENEN BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTEREN ORTAKLARINA DESTEK HAZIRLIYOR" Paylaşımda, "İsviçre, Kabil'deki İsviçre Kalkınma ve İşbirliği İnsani Yardım Ofisi aracılığıyla, depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren ortaklarına destek hazırlıyor." ifadesi kullanıldı. Paylaşımda, konuya ilişkin daha fazla ayrıntının yakında paylaşılacağı kaydedildi. NE OLMUŞTU ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu. Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtmişti. CAN KAYBI 800'Ü GEÇTİ Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında, dün gece meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde can kaybının 800'ü, yaralı sayısının ise 2 bin 500'ü geçtiğini duyurmuştu. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Afganistan'daki yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti. Dünya Haberleri AB Yüksek Temsilcisi Kallas'tan, "Filistin'i tanıma" değerlendirmesi

BM, komşu ülkelerdeki yaklaşık 850 bin Suriyeli mültecinin geri döndüğünü açıkladı

Fransa’dan ortaokullarda cep telefonu yasağı kararı: Yürürlüğe girdi