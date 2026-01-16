Türkiye-Pakistan-Suudi Arabistan savunma ittifakı için ilk resmi açıklama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pakistan Savunma Bakanı, Suudi Arabistan ve Türkiye’nin yaklaşık bir yıldır yürüttüğü görüşmelerin ardından bir savunma anlaşması taslağı oluşturduğunu açıkladı.

ÜÇ ÜLKENİN İTTİFAKTAKİ ROLÜ NETLEŞİYOR

Yabancı basında yer alan değerlendirmelere göre söz konusu ittifakta Türkiye askeri kapasitesiyle, Pakistan gelişmiş teknolojik yetenekleriyle, Suudi Arabistan ise ekonomik gücüyle yer alacak.

Dış basında ayrıca, Türkiye'nin savunma sanayisine son yıllarda büyük yatırım yaptığı ifade edilmiş, bu konuda Pakistan'ın ise nükleer silaha sahip tek Müslüman ülkesi olduğu vurgulanmıştı.

Pakistan basınında yer alan habere göre, Savunma Sanayi Bakanı Raza Hayat Hiraj yaptığı açıklamada, Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin yaklaşık bir yıllık görüşmelerin ardından bir savunma anlaşması taslağı hazırladığını ve bunun son iki yılda bölgesel şiddetin tırmanmasına karşı bir önlem arayışında olduklarının bir işareti olabileceğini söyledi.

"HAZIRLIK AŞAMASINDA"

Bakan Hiraj, bugün yaptığı açıklamada, üç bölgesel güç arasındaki potansiyel anlaşmanın, geçen yıl açıklanan Suudi Arabistan-Pakistan ikili anlaşmasından ayrı olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın tamamlanması için üç devlet arasında nihai bir uzlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Hiraj, "Pakistan-Suudi Arabistan-Türkiye üçlü anlaşması zaten hazırlık aşamasında olan bir şey" dedi.

Pakistanlı Bakan ayrıca, "Taslak anlaşma zaten bizde mevcut. Taslak anlaşma Suudi Arabistan'da da mevcut. Taslak anlaşma Türkiye'de de mevcut. Ve her üç ülke de görüşmelerini sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'DEN İTTİFAKA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ile yürüttüğü savunma ittifakı görüşmelerinin devam ettiğini ancak henüz herhangi bir anlaşmaya imza atılmadığını söyledi.

Bakan Fidan bugün yaptığı açıklamada, bölgedeki güvenlik iş birliğinin sağlanmasının sorunların büyük kısmını çözebileceğini vurgulayarak "An itibarıyla görüşmeler var, konuşmalar var ama biz herhangi bir anlaşmaya hala imza atmış değiliz" dedi.

Fidan, bölgede dış hegemonyaların ortaya çıkmasına veya terörizmden kaynaklanan savaşlara ve istikrarsızlığa yol açan "çatlaklar ve sorunlar" yaratan güvensizliğin üstesinden gelmek için daha geniş bölgesel işbirliğine ve güvene ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İSRAİL PANİKLEDİ

Öte yandan söz konusu ittifak özellikle Yunanistan, İsrail ve Hindistan'da büyük paniğe neden oldu.

Bu ülkelerin basını, Pakistan'ın nükleer güce sahip olduğunu, Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunu, Suudi Arabistan'ın ise ekonomik güce sahip olduğunu ifade ederek, olası anlaşmanın kendileri için büyük tehdit olacağını dile getirdi.

Bu kapsamda, İsrail televizyonuna konuşan Türkiye uzmanı Hay Eytan Cohen Yanarocak, Ankara'nın Orta Doğu'daki güç dengelerini İsrail aleyhine değiştirebilecek yeni bir bölgesel ittifak arayışında olduğunu öne sürdü.

İsrail merkezli i24NEWS kanalında canlı yayına katılan Tel Aviv Üniversitesi araştırmacısı Yanarocak, Türkiye'nin bölgesel dengeleri yeniden şekillendirmeyi hedefleyen stratejik bir hamle içinde bulunduğunu iddia etti.

Yanarocak, Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan ekseninde şekillenen yeni bir bölgesel güvenlik yapılanmasına ilgi duyduğunu savunarak, bunun Abraham Anlaşmaları'nın ruhundan kopuş anlamına gelen stratejik bir kırılma olduğunu ileri sürdü.

YUNANİSTAN'DA İTTİFAK HAZIRLIĞI

Yunan basını ise Türkiye'nin bu hamlesine karşılık Atina'nın Güneydoğu Akdeniz'de İsrail-Güney Kıbrıs ile müttefik koalisyonuna Hindistan'ı da dahil etmesi gerektiği ve Girit'te bir komuta ve karargahı olan kalıcı bir ortak hava kuvvetinin oluşturulmasını incelemesi gerektiği dile getirildi.