AFP, Bayburt halkıyla konuştu: Erdoğan'ı seviyoruz, insanlar güçlü lider istiyor Bayburt sakinleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk turda yüksek oranlı bir destek verdi. Tarım ve savunma sanayii gibi alanlardaki çalışmalara işaret eden halk, "İnsanların istediği şey güçlü bir lider. Yerli yerinde bir sistem var" dedi.

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Fransa merkezli AFP haber ajansı, 28 Mayıs cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu öncesi soluğu Bayburt'ta aldı.

AK Parti'nin kalelerinden biri olarak bilinen Bayburt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güçlük destek veren şehirler arasında yer alıyor.

Söz konusu şehirden ilk turda Erdoğan'a yüzde 78 düzeyinde oy çıktı.

Bayburt'ta hedef 2028

"Erdoğan, Türkiye'nin muhafazakar can damarında bir aile" diye yazan AFP, Bayburt'un Erdoğan'ın yirmi yıllık iktidarını 2028'e kadar uzatmaya hazır olduğunu belirtti.

Ajansa konuşan bölge sakinleri, Bayburt'un "tıpkı 19'uncu yüzyılda Rus işgalcilerle savaştığı gibi, yabancı güçlerin saldırılarını püskürttüğü için Erdoğan'ı desteklediklerini" ifade etti.

"Erdoğan'ı seviyoruz, insanlar güçlü lider istiyor"

26 yaşındaki üniversite mezunu Bedirhan Bayen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu zayıf bir cumhurbaşkanı adayı olarak değerlendirdiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Biz milliyetçi ve muhafazakarız. Erdoğan'ı seviyoruz. İnsanların istediği şey güçlü bir lider.

"Kimse onu kaybetmek istemiyor"

Bayen, Erdoğan hükümetinin çiftçilere yönelik sübvansiyonlara ve tarıma yardımcı olan barajların inşasına işaret ederken, "Yerli yerinde bir sistem var ve kimse onu kaybetmek istemiyor." diye ekledi.

İnşaat sektöründe çalışan Muhammed Emre Teymur, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bazı olumsuz durumların, "Cumhurbaşkanı'nı terk etmek için bir neden olmadığının" altını çizdi.

"Gemiler, silahlar, uçaklar yaptı"

19 yaşındaki Teymur, savunma sanayii alanındaki gelişmelere atıfta bulunarak, "Erdoğan gemiler, silahlar, uçaklar yaptı." dedi.

Öte yandan, Bayburt'un bir zamanlar Asya ile Avrupa arasındaki ticarete yön veren eski İpek Yolu üzerinde bir durak noktası olduğu vurgulandı.