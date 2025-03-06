Afrika'nın en dağlık bölgesinde yer alıyor: Lesotho hakkında bilmedikleriniz

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ABD Başkanı Donald Trump'ın sözleri tartışılıyor...

Donald Trump, salı akşamı ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada Lesotho'dan bahsederken, kestiği bazı dış harcamaları "korkunç israf" olarak nitelendirdi.

"HİÇ KİMSENİN DUYMADIĞI ÜLKE"

Trump'ın, "Hiç kimsenin duymadığı Afrika ülkesi Lesotho'da LGBTQI+'yı tanıtmak için sekiz milyon dolar harcanacak." demesi, Kongre'de gülüşmelere yol açtı.

LESOTHO'DAN CEVAP GELDİ

Lesotho Dışişleri Bakanı Lejone Mpotjoane, bu sözlerin "oldukça aşağılayıcı" olduğunu söyledi.

Mpotjoane, ülkesinin “bu konuyu hafife almayacağı” sözünü verdi.

O ÜLKE HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

BBC'nin haberine göre, Güney Afrika'da neredeyse tamamı dağlardan oluşan Lesotho hakkında bilmeniz gereken dokuz şey.

"GÖKYÜZÜNDEKİ KRALLIK"

Lesotho Krallığı çoğunlukla dağlık bölgelerden oluşmakta olup, birçok köye sadece at sırtında, yürüyerek ya da hafif uçaklarla ulaşılabilmektedir.

"Gökyüzündeki Krallık" olarak bilinir ve Encyclopaedia Britannica'ya göre dünyada yüksekliği tamamen bin metrenin üzerinde olan tek bağımsız devlettir.

En alçak noktası bin 400 metredir.

TAMAMEN GÜNEY AFRİKA İLE ÇEVRİLİ

Lesotho'nun tamamı, Güney Afrika tarafından çevrili, ancak sınırlar uzun ve zorlu sıradağlar tarafından ayrılmaktadır.

Arazisinin büyük bir kısmı tarıma elverişli değildir, nüfusu gıda kıtlığına karşı savunmasızdır ve Güney Afrika'daki işlerden elde edilen gelire bel bağlamaktadır.

On yıllar boyunca binlerce işçi, ülkelerinde iş imkanlarının olmaması nedeniyle Güney Afrika'da iş bulmak zorunda kalıyor.

Sayıları iki milyondan fazla olan Lesotho halkı, Güney Afrikalılarla bazı kültürel ve dilsel benzerlikler paylaşmaktadır.

Dilleri Sesotho aynı zamanda Güney Afrika'nın 11 resmi dilinden biri.

Aslında, Güney Afrika'da Lesotho'dakinden daha fazla insan (4,6 milyon) bu dili konuşmaktadır.

EN BÜYÜK KAYNAK "BEYAZ ALTIN"

Kaynakları sınırlı olan ülkenin en büyük kaynağı, Güney Afrika'ya ihraç edilen ve yerel olarak "beyaz altın" olarak bilinen sudur.

Elmaslar da bir diğer önemli ihracattır.

SAHRA ALTI AFRİKA'NIN EN YÜKSEK KAYAK MERKEZİ

Kayak ve snowboard denince akla Avrupa ve Kuzey Amerika'nın karlı yamaçları gelir ancak Lesotho, kar sporları sahnesinde kendini duyurmaya başladı.

Sahra altı Afrika'nın en yüksek kayak merkezine sahip, kıtadaki bir avuç kayak merkezinden biri.

Afriski, Lesotho'nun Maloti dağlarının tepesinde, deniz seviyesinden 3 bin 222 metre yükseklikte yer alıyor.

LESOTHO HALKINA BASOTHO DENİR

Lesotho'lu insanlara Basotho denir. Basotho halkıyla ilişkilendirilen kültürel öğelerden bazıları battaniyeleri ve mokorotlo olarak bilinen Basotho geleneksel konik şapkalarıdır.

Şapka ulusal bir semboldür ve ülkenin bayrağının ortasında yer alır.

Battaniyeler kalın yünden yapılır ve karmaşık ve renkli desenleri Basotho halkının tarihinin farklı bir hikayesini anlatır.

Basotholar bunları özel etkinliklerde şal olarak giyer ve hediye olarak verirler.

EN YÜKSEK HIV ORANLARINDAN BİRİNE SAHİP

Lesotho, dünyada HIV yaygınlık oranının en yüksek olduğu ülkelerden biridir.

Her beş yetişkinden biri HIV ile yaşamaktadır ve 100 Bin kişi başına düşen enfeksiyon oranı, komşu Namibya, Botsvana ve Esvatini de dahil olmak üzere çoğu ülkeden daha fazladır.

ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD hükümeti 2006'dan bu yana önleme, bakım ve tedavi hizmetleri de dahil olmak üzere ülkenin HIV ile mücadelesine yardımcı olmak için yaklaşık 1 milyar dolar ayırdı.

PRENS HARRY VE LESOTHO

Birleşik Krallık gibi Lesotho da anayasal monarşi ülkesidir. Bu, bir kraliyet ailesi olmasına rağmen ülkeyi seçilmiş bir başbakanın yönettiği anlamına gelir.

Lesotho Prensi Seeiso, şu anki Kral Letsie III'ün küçük kardeşi ve İngiltere Prensi Harry ile yakın arkadaş.

Çift, Lesotho - Sentebale'de "beni unutma" anlamına gelen bir yardım kuruluşu kurdu.

Kuruluş, ülkedeki yerel topluluklarla çalışarak HIV/Aids'ten etkilenen gençlere yardım ediyor.

Lesotho'ya ilk kez 19 yaşındayken giden Prens Harry, tarihten bu yana ülkeyi birçok kez ziyaret etti.

ABD'YE KOT İHRAÇ EDİYOR

Kot pantolonlar uzun zamandır Amerikan Batısı ile ilişkilendirilir ancak günümüzde ABD'de giyilen kot pantolonların çoğu dünyanın öbür ucundan, Lesotho'dan geliyor.

Lesotho'nun hazır giyim fabrikaları son yıllarda Levi's ve Wrangler gibi ikonik Amerikan markaları için kot üretiyor.

Sonuç olarak Lesotho, "Afrika'nın kot başkenti" olarak tanınıyor.

Ve sadece kot pantolon da değil Lesotho, Sahra Altı Afrika'nın ABD'ye en çok giyim ihracatı yapan ülkelerinden biri.

EN YÜKSEK İNTİHAR ORANI

BM Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dağ krallığı dünyanın en yüksek intihar oranına sahip ve her yıl nüfusun 100 binde 87,5 kişi intihar ediyor.

Bu sayı, dünya ortalaması olan dokuzun neredeyse 10 katı ve ikinci en yüksek orana sahip Guyana'nın iki katından fazla.

Bu şok edici istatistiğin tek bir nedeni yok, uzmanlar uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, işsizlik ve ruh sağlığı danışmanlığının eksikliğine dikkat çekiyor.