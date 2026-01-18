ABD, Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'nden çekildi

- ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Irak'taki Ayn el-Esed Hava Üssü'nden çekildi.
- Üssün yönetimi tamamen Irak ordusuna devredildi.
- Irak ordusu, üssün görev dağılımını kendi birlikleri arasında düzenledi.
Irak Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Enbar ilindeki Ayn el-Esed Hava Üssü'nden çekilmesinin ardından Irak ordusunun üssün yönetimini devraldığı belirtildi.
Irak resmi haber ajansı INA’dan yapılan açıklamada Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdülemir Reşid Yarallah'ın ABD güçlerinin çekilmesinin ardından Irak ordusuna devredilen Ayn el-Esed Üssü'nde görev ve sorumlulukların Irak ordusu birlikleri arasında dağıtımını bizzat denetlediği belirtildi.
2014'TE KURULMUŞTU
Irak'taki Uluslararası Koalisyon, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın Musul'u ve Irak'ın geniş bir bölgesini ele geçirmesinin ardından kurulmuştu.
Koalisyon güçleri, Bağdat'taki merkez üssün yanı sıra özellikle Ayn el-Esed Hava Üssü ile Erbil'deki üsler ve birkaç eğitim kampında konuşlanmıştı.