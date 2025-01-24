Ahmed Eş-Şera'dan PKK/YPG açıklaması: Türkiye'yi tehdit eden gruplara izin vermeyeceğiz

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Suriye Milli Ordusu, Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve diğer silahlı grupların desteğiyle Beşşar Esad rejimini devirerek Suriye’de yeni yönetimin lideri olan Ahmed Eş-Şera, ülkesindeki terör örgütü PKK/YPG’nin varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDEN OLUŞUMLARA SURİYE TOPRAKLARINDA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terörle mücadelede Türkiye ile aynı çizgide olduklarını belirten Şara, PKK/YPG terör örgütüne yönelik tutumlarını sert bir şekilde açıkladı.

Şara, yabancı silahlı grupları istemediklerini ve özellikle Türkiye’yi tehdit eden oluşumlara Suriye topraklarında izin vermeyeceklerini vurguladı. Bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Biz yabancı silahlı grupları istemiyoruz. Özellikle Türkiye’yi tehdit eden grupları kabul etmemiz mümkün değil. İstanbul’daki, Ankara’daki patlamayı PKK/YPG yaptı. Türkiye’ye yönelik bir tehdide topraklarımızda müsaade edemeyiz. Oradaki Arap ve Kürt aşiretler de PKK/PYD’yi istemiyor. Kan dökülmesini istemiyoruz. Türkiye de durumu yakından izliyor. Türkiye sınırını korumak için elimizden geleni yapacağız."

"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKACAK DEDİK HEPSİ KABUL ETTİ, PKK/YPG KABUL ETMEDİ"

Ahmed Şara, diğer silahlı grupların aksine PKK/YPG’nin silah bırakmayı kabul etmediğini söyledi. Yeni yönetim olarak ilk günden itibaren tüm grupların silah bırakmasını ve Savunma Bakanlığı çatısı altına girmesini talep ettiklerini belirten Şara, şu sözlerle devam etti:

"Biz ilk günden itibaren tüm gruplar silah bırakacak, Savunma Bakanlığı çatısı altına girecek dedik. Hepsi kabul etti. Ancak maalesef PKK/YPG bunu kabul etmedi."

Şara ayrıca, terör örgütü içerisinde Suriye kökenli olmayan unsurlar bulunduğuna dikkat çekerek, bu kişilerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini belirtti:

"Kan dökülmesini istemiyoruz, görüşelim dedik. Ama kendi ülkelerinden ayrılanların ülkelerine dönmeleri şartıyla. Bütün silahlar devletin elinde olmalı."

'DEAŞ'I ŞANTAJ MALZEMESİ OLARAK KULLANIYORLAR'

PKK/YPG’nin DEAŞ’ı şantaj malzemesi olarak kullandığını ifade eden Şara, bu durumun uluslararası düzeyde çözülmesi gerektiğini söyledi. Şara, hapishanelerle ilgili kontrol taleplerini yinelediklerini belirtti:

"PKK/PYD, DEAŞ’ı varlığı için şantaj malzemesi olarak kullanıyor. Biz onlara açık mektup gönderdik. Ülkelerle de görüştük. Bu hapishaneler bizim kontrolümüzde olsun dedik."

ŞARA'DAN, TÜRKİYE VE ERDOĞAN'A ÖZEL TEŞEKKÜR

Suriye’deki yeni yönetimin lideri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türkiye’ye verdikleri destek için teşekkür etti. Şara, Erdoğan’ın insani bir duruş sergilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Erdoğan, mecbur olmadıkları halde, sadece masumların yanında durmak için bize karşı insani bir konum aldı. Sayın Erdoğan’ın yaptıklarını tarih yazacaktır. Suriye halkı her zaman Türkiye’nin yanında olacaktır ve bu desteği unutmayacaktır."

ERDOĞAN'DAN ŞARA'YA DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Şara, kendisini Suriye’ye davet ettiğini, yakın zamanda da Türkiye’ye veya Suudi Arabistan’a ziyaret planladıklarını açıkladı.

Ahmed Şara, Suriyelilere ülkelerine dönme çağrısında bulunurken, uluslararası toplumdan da Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırmasını talep etti.